Çavuşoğlu: Korsanlar ne bize, ne ailelere ne de şirkete ulaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün Gine Körfezi’nde baskın düzenlenen gemiden 15 kişiyi kaçıran korsanların henüz kimseyle temasa geçmediğini açıkladı.

Fotoğraf: marinetraffic.com

Önceki sabah ‘Mozart’ adlı gemiyi basan korsanlar 15 Türk personeli rehin alarak gemiyi terk etmişti. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu bir personel öldürülmüştü. Gemi dördüncü kaptan Furkan Yaren ve iki personelle Gabon’un Port-Gentil kentine ulaşmıştı. Yabancı bir şirkete ait, personelin Türk bir şirket tarafından sağlandığı gemi limana demirlemişti.

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Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu dün akşam Gabon yetkilileriyle güvenlik güçlerinin ve büyükelçinin gemiye çıktığını belirterek, “Gemide güvenlikle ilgili bir sızma, sıkıntı yok. Bir vatandaşımız şarapnel nedeniyle karnından hafif yaralanmıştı. Ona müdahle edildi” dedi.

‘Cenaze yarın ülkesine yollanacak’

Hayatını kaybeden Azerbaycan vatandaşı gemicinin cenazesinin gemiden alındığını, Gabon’un sağladığı helikopterle başkent Librevile’e götürüldüğünü anlatan Çavuşoğlu, “Yarın Türkiye üzerinden Azerbaycan’a yollanacak” ifadelerini kullandı.

Kaçırılan 15 Türk personelle ilgili hala bilgi olmadığını ifade eden Dışişleri Bakanı şunları söyledi: “Şu ana kadar korsanlardan henüz bir haber gelmedi. Dördüncü kaptan ve personelimiz gemide kalıyor. Şirket de öyle istedi. Personel takviyesi yapıldı. Gabon Savunma ve Ulaştırma Bakanlıkları ek bilgiler istedi. Biz gerekli bilgileri verdik. Geminin sahibi olan şirket de tüm hazırlıkları yaptı. Henüz korsanlar ne mürettebatın ailelerine, ne bize ne de şirkete ulaştı. ”