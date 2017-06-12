Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Çavuşoğlu Körfez ülkelerinin temsilcileriyle görüştü: Gündem Katar


 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’ı terörist örgütlere destek verdiği gerekçesiyle diplomasi ve ulaşım ablukasına alan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) büyükelçileri ve Bahreyn maslahatgüzarıyla bir araya geldi.

Fotoğraf: Reuters

Suudi Arabistan öncülüğündeki dört Körfez ülkesinin Katar’la IŞİD, El Kaide, Müslüman Kardeşler’e destek olduğu gerekçesiyle ilişkilerini kesmesinin üzerinden bir hafta geçti. Körfez ülkelerini bazı Afrika ülkeleri de izlemişti.

Ulaşım ablukası tek kara komşusu Suudi Arabistan olan yarımada ülkesi Katar’ı zorlamıştı. Türkiye, gıda takviyesi yaptığı Katar’la krizin çözülmesi için taraflara birçok kez diyalog çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Çavuşoğlu bu sabah da bakanlar kurulu toplantısı öncesinde Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Walid bin Abdul Karim el Khereiji, BAE’nin Ankara Büyükelçisi Khalifa Shaheen el Marar ve Bahreyn Maslahatgüzarı Komail Ahmed ile bir araya geldi.

Reuters’ın aktardığına göre görüşmede Körfez bölgesindeki son gelişmelerin ele alındığını belirten kaynaklar, Çavuşoğlu’nun Türkiye’nin uluslararası toplumun beklentilerini dile getirdiğini ve yaptığı temaslara değindiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çözüm için telefon diplomasisi başlattığı krizde, son olarak da Bahreyn dışişleri bakanıyla görüşmüştü.

‘Katar krizi’ni anlatan AKP’li Ünal: Küresel güçler dizayn içinde, baskı altındayız

Türkiye’nin ardından: İran, ‘abluka’daki Katar’a dört uçak dolusu gıda gönderdi

Sebep Katar krizi: BAE’de Barcelona forması giyene 15 yıl hapis

Almanya uyardı: ‘Katar krizi’ savaş çıkarabilir

Nijer de topa girdi: Katar’dan büyükelçisini çekiyor

Erdoğan, ‘Katar krizi’ için tarih verdi: Ramazan bayramına kadar çözülmeli

Katar’da marketlere Türk ürünleri ulaştı

‘Gelirsem iktidardan düşerim’: Katar emirinin Türkiye ziyareti iptal

Erdoğan, ‘Şahit olmadım’ demişti: Trump’a göre Katar teröre ‘üst düzey’ destek veriyor

Katar’a ablukaya ‘tezgah’ diyen Erdoğan: Teröre destek verdiklerine şahit olmadım

ABD, Katar’a ablukanın hafifletilmesini istedi

Katar krizinde ikinci ziyaret: Bahreyn dışişleri bakanı Türkiye’ye geliyor

Dört ülkeden yeni hamle: Katar’a karşı bildiri ve 59 kişilik terör listesi yayınlandı

Katar’daki üsse, 250 Türk askerinin yanısıra savaş uçağı ve gemi de gönderilecek

BAE’li diplomat: Katar, Körfez ile Türkiye, İran ve İslamcı aşırıclar arasında tercih yapmalı

BAE’den Katar’a: Türkiye ve İran’dan yardım istemek trajik ve komik

Diplomatik tecride alınan Katar ‘gönül koydu’: Böylesini düşmandan bile görmedik

Hükümetten ‘acil’ hamle: Katar’a asker gönderme anlaşması kabul edildi

Körfez ablukasındaki Katar, gıda ve su tedariki için Türkiye ve İran’la temasta

Katar’a diplomatik tecrite Ürdün de katıldı

Erdoğan’a göre Katar’a ‘oyun’ oynanıyor: Arkasında kim olduğunu bulamadık

Bakan Zeybekci’nin ‘içi rahat’: Katar krizi Türkiye’ye sıçramayacak

Körfez’in diplomatik tecrite aldığı Katar, ‘oturup konuşmak’ istiyor

Trump’tan tam destek: Katar’ın tecridi terörizmin sonunun başlangıcı

Türkiye hevesliydi ama Katar ‘arabulucu’ olarak Kuveyt’i tercih etti

Erdoğan arabulucuğa soyundu: Katar krizinde liderlerle telefon trafiği

Maldivler de yetişti: Katar’la diplomatik ilişkileri kesti

Türkiye’den ilk Katar yorumu: Üzgünüz, krizin çözülmesi için her tür desteği veririz

Körfez’deki krizin perde arkası: Siber saldırı ve Trump’ın ziyareti etkili oldu

Katar Körfez’e karşı savunmada: Karalama kampanyasının hedefi vesayet altına almak

Yaptırımlar başladı: Etihad ve Flydubai, Katar uçuşlarını durduruyor

Kervana Yemen de katıldı: Katar’la diplomatik ilişki kesildi

Dört Körfez ülkesi Katar’la diplomatik ilişkilerini kesti: Gerekçe teröre destek

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...