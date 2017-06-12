Çavuşoğlu Körfez ülkelerinin temsilcileriyle görüştü: Gündem Katar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’ı terörist örgütlere destek verdiği gerekçesiyle diplomasi ve ulaşım ablukasına alan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) büyükelçileri ve Bahreyn maslahatgüzarıyla bir araya geldi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki dört Körfez ülkesinin Katar’la IŞİD, El Kaide, Müslüman Kardeşler’e destek olduğu gerekçesiyle ilişkilerini kesmesinin üzerinden bir hafta geçti. Körfez ülkelerini bazı Afrika ülkeleri de izlemişti.

Ulaşım ablukası tek kara komşusu Suudi Arabistan olan yarımada ülkesi Katar’ı zorlamıştı. Türkiye, gıda takviyesi yaptığı Katar’la krizin çözülmesi için taraflara birçok kez diyalog çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Çavuşoğlu bu sabah da bakanlar kurulu toplantısı öncesinde Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Walid bin Abdul Karim el Khereiji, BAE’nin Ankara Büyükelçisi Khalifa Shaheen el Marar ve Bahreyn Maslahatgüzarı Komail Ahmed ile bir araya geldi.

Reuters’ın aktardığına göre görüşmede Körfez bölgesindeki son gelişmelerin ele alındığını belirten kaynaklar, Çavuşoğlu’nun Türkiye’nin uluslararası toplumun beklentilerini dile getirdiğini ve yaptığı temaslara değindiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çözüm için telefon diplomasisi başlattığı krizde, son olarak da Bahreyn dışişleri bakanıyla görüşmüştü.