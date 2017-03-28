Çavuşoğlu ‘Kızlarımızın başörtüsünü çıkardılar’ demişti: Anne kız serbest bırakıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Kızlarımızın başörtüsünü zorla çıkarmışlar” dediği anne kız sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çavuşoğlu, Antalya’da partisinin gençlik kolları tarafından açılan standa saldırıldığını iddia etmiş ve “‘Hayır’cı bir grup gelmiş ve orada başörtülü kızlarımızın başörtüsünü zorla çıkarmışlar. Bu insanlık mı? Affedersiniz hayvanlık. Sen de başka yerde stant kur. Bunların laiklik anlayışı bu” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ise Çavuşoğlu’nu yalanlamıştı.

‘Sekiz dokuz erkek annemi tekmeledi’

Gözaltına alınan ve ‘zorla bir siyasi partinin faaliyetini engellemek’, ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetini engellenmek’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından mahkemeye sevk edilen anne Zehra Özer ve kızı Rahşan Karasu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Anne kıza yurt dışına çıkış yasağı da kondu.

Karasu ifadesinde, annesiyle dolaşmaya çıktıklarını, ellerine broşür uzatıldığını söyledi. Broşürü alınca annesinin, “Utanmazlar bize ‘Evet’ broşürü vermiş” diyerek yere attığını aktaran Karasu şunları anlattı: “Bunun üzerine arkadan gelen bir kadın, ‘Rabia’ işareti yapıp ’16 Nisan’dan sonra göreceksiniz’ dedi. Annem de ‘Ne göreceğiz’ dedi. Kadın anneme ‘O.., göreceksiniz’ diyerek sol tarafına tokat attı. Annem de bunun üzerine kadının saçını çekti. Birlikte yere düştüler. sekiz-dokuz erkek etrafını sardı. Annemi tekmelemeye başladılar. Annemi kurtarmak için onlara vurmaya başladım. Ellerinden kurtulmak istedik. Çevremizi 20- 25 kişi sardı. Bize saldıran dört kişi değil, çok daha fazla kişiydi. Hepsinden şikayetçiyiz” diye konuştu.

Kızının ifadesini tekrar ettiğini söyleyen Zehra Özer de şöyle konuştu: “Bana küfretti. Bana ilk tokadı başı bağlı kız attı. Ben de bana vurmasın diye kızın tokasından yapıştım. Gözlüğüm düştü. Saçlarımdan yoldular. Bana tokat atan kız da saçıma yapıştı. Daha sonra adamlar gelip bana vurdu, ayaklarıma bastı. 10- 15 kişi üzerime çullandı. O kadar milletin içinde başbakana, cumhurbaşkanına hakaret edecek biri değilim. Hakaret etmiş olsam beni orada öldürürlerdi.”

İzmir Marşı’yla karşılandılar

Serbest bırakılan anne kız, adliye kapısında CHP’liler tarafından partinin referandum için kullandığı minibüsten çalınan İzmir Marşı’yla karşılandı.

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın şunları söyledi: “Panikteler, ‘Hayır’ çıkacak. Bunun paniğiyle yapabilecekleri her türlü kışkırtmayı yapıyorlar. Çavuşoğlu’nu şiddetle kınıyorum. Bir dışişleri bakanı böyle bir üslubu vatandaşı için kullanmaz. Antalyalı hemşerisine ne olursa olsun daha olayın ne olduğu ortaya çıkmadan ‘hayvan’ diye hitap edemez.”