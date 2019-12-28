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Yaramazlara biraz batar!

Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu, Akşener ve Bahçeli ile Libya tezkeresini görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, pazartesi günü CHP, MHP ve İYİ Parti liderlerini, TBMM’ye gelmesi beklenen Libya tezkeresi ile ilgili bilgilendireceği açıklandı.

Çavuşoğlu, pazartesi günü için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den randevu talep etti. Randevu taleplerinin olumlu sonuçlandığı öğrenilirken, Çavuşoğlu’nun saat 12:00’de CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu, 14:00’te İYİ Parti Genel Merkezi’nde Akşener ile bir araya geleceği belirtildi. Bahçeli ile yapacağı görüşmenin saatinin ise henüz netlik kazanmadığı öğrenildi. Çavuşoğlu’nun, CHP, MHP ve İYİ Parti liderlerini Libya tezkeresi konusunda bilgilendireceği bildirildi.

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