Çavuşoğlu: Kıbrıs etrafında iki gemiyle sondaja başlıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında iki gemiyle sondaja başlanacağını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Akdeniz’de Türkiye olmadan hiçbir şey yapılamayacağını, buna müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Aydın’daki temasları kapsamında Doğu Akdeniz’deki faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken “Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında iki gemiyle sondaja başlıyoruz. O bölgede bizsiz bir şey yapılamayacağını o bölgeye uzaklardan gelenler de onların şirketleri de görsün” dedi.

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Türkiye ve KKTC, Kıbrıs etrafındaki doğal kaynaklar konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek taraflı faaliyet gösterdiğini savunarak bu kaynaklarda tüm adanın hakları olduğunu öne sürüyor. Bu çerçevede Türkiye, uluslararası şirketlerin Kıbrıs Cumhuriyeti’yle birlikte bu doğal kaynaklar konusunda faaliyetlerde bulunmasına da karşı çıkıyor.