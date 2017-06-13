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Çavuşoğlu Katar yolcusu


 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Körfez ülkelerinin ablukasındaki Katar’a gidecek.

Bakanlık, ziyarete ilişkin yazılı açıklama yaptı: “Sayın bakanımız 14 Haziran 2017 tarihinde Katar’ı ziyaret edecektir. Sayın bakanımız bu ziyareti sırasında Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani’yle görüşecek, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani tarafından da kabul edilecektir. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra bölgedeki son gelişmeler istişare edilecektir.”

Suudi Arabistan öncülüğündeki dört Körfez ülkesinin Katar’la IŞİD, El Kaide ve Müslüman Kardeşler’e destek olduğu gerekçesiyle ilişkilerini kesmesinin üzerinden bir hafta geçti.

Türkiye, krizin başından bu yana ‘arabulucu’ rolü oynamayı hedefledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, krizin Ramazan Bayramı’na kadar çözülmesi gerektiğini söylemiş, son olarak da bugün Suudi Arabistan kralının bu meseleyi çözmesi gerektiğini ifade etmişti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Körfez ülkelerinin ablukasındaki Katar’a yarın gideceğini söyledi.

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