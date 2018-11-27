Çavuşoğlu Kaşıkçı kaydını dinlemiş: Suudi adli tıp uzmanı yaptığından keyif alıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin ses kayıtlarını dinlediğini, Suudi adli tıp uzmanının yaptığından keyif aldığını söyledi.

‘Yerel işbirlikçi’nin adını değil, robot resmini vermek istemişler

Hürriyet’in aktardığına göre Çavuşoğlu, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine, suikast soruşturmasıyla ilgili şunları söyledi: “Daha çok sorular mevcut. Yerelde kimler yardım etti, ceset nerede? Suudi yetkililer bizden bilgi istiyorlar ancak bize bilgi vermiyorlar. Yerel işbirlikçilerin robot resimlerini göndermek istediler. Neden robot resim? Suudiler isimleri biliyorlar zaten.”

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Erdoğan prensle görüşebilir

Çavuşoğlu, suikasti azmettirdiğinden şüphealenilen Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenecek G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşme talebi olduğunu da aktardı: “Kendisi Erdoğan’a telefonda Buenos Aires’te görüşme imkanını sordu. Erdoğan’ın cevabı ‘Bakarız‘ oldu. Şu an için veliaht prens ile görüşmemek için bir neden yok.”

Suikast anına ilişkin ses kayıtlarını dinlediğini belirten Çavuşoğlu şöyle konuştu: “Gizli servisler kaynaklarını açıklamıyorlar. Ancak ben bunları dinledim. Kaşıkçı 7 dakika içinde öldürülüyor. Bu kasıtlı bir cinayettir. Geri dönmeye ikna edemedikleri için öldürme kararını vermediler. Adli tıp uzmanının nasıl talimat verdiği duyuluyor. Vücudu parçalarken müzik dinlemeliymiş. Bunu keyifle yaptığı anlaşılıyor. O insanları parçalamayı seviyor. Bu iğrenç.”