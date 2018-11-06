Çavuşoğlu: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili paylaşmadığımız deliller var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili paylaşmadıkları deliller bulunduğunu söyledi.

Tokyo’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan’a bir kez daha Kaşıkçı’nın cesedinin bulunması ve konuyla ilgili bilgi verilmesi çağrısı yaptı.

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Kaşıkçı, 2 Ekim’de girdiği Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

İstanbul başsavcılığı, Kaşıkçı’nın başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürüldüğünü ve cesedinin parçalanıp ortadan kaldırıldığını açıklamıştı.

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Suudi Arabistan’ın cinayetle ilgili ortak çalışma grubunun sonuç odaklı olması gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Bazı delillerimiz var. Bunların bazılarını kamuyla paylaştık. Bu delilleri ayrıca Suudi tarafıyla da paylaştık. Henüz kamu ile paylaşmadığımız başka deliller de var. Bu delilleri görmek isteyen ülkelere de bu fırsatı verdik. Bu soruşturmadan sonra delilleri nihayete erdirdiğimizden emin olduğumuzda, onları kamuyla paylaşmaya devam edeceğiz.”