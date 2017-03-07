Çavuşoğlu kararlı: Ben bugün Hamburg’a gidiyorum, kimse engelleyemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, referandum kampanyasındaki konuşmasının iptal edildiği Hamburg’a yine de gideceğini duyurup, “Kimse ziyaretimize engelleyemez” dedi.

Almanya’da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da konuşmacı olarak katılacağı toplantının izninin iptal edilmesiyle başlayan süreçte son olarak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Hamburg’da yapacağı konuşma ‘yangın alarmındaki eksiklikler’ nedeniyle iptal edilmişti.

Çavuşoğlu bugün verdiği mülakatta da, “Ben giderim. Kimse beni durduramaz. Toplantı yapacak yer buluruz. İşletme sahiplerini tehdit ediyorlar” demişti.

‘Altında kalmayız’

Çavuşoğlu, Hollanda ve Almanya’ya yapacağı ziyaretler öncesi yabancı ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda sözlerinin arkasında durup şöyle konuştu: “Ben bugün Hamburg’a gidiyorum. Vatandaşlarımızla buluşmamıza kimse engel olamaz. Hiçbir ülke ile ilişkilerimizin kötü olmasını istemeyiz. Bize karşı düşmanca tavırlar olduğu zaman gerekli karşılığı veririz altında kalmayız.”

‘2’inci dünya savaşı öncesi uygulamaları’

Çavuşoğlu, Almanya’nın kasıtlı biçimde toplantıları iptal ettiğini savunarak şunları söyledi: “Bugün Almanya’da benim bile yapacağım toplantıda, toplantı yerini sahibine önce polisin sonra istihbaratın ne kadar yetkili kişi varsa ‘iptal et’ diye baskı yapması kişinin kabul etmemesinden sonra da o iş yerinin ruhsatının iptal edilmesi kabul edilebilir değil. Bu insan hakları ile bağdaşmaz. O kişiyi de bu şekilde cezalandırarak Almanya’nın da bir yere varması mümkün değil. Sistematik bizi karanlık günlere götüren uygulamaları görüyoruz. Sistematik bir çalışma var. Dost bildiğimiz ülkelerin bu kadar açık taraf tutması kabul edilmez uygulamaları yapması utanılacak bir şey. Vatandaşlarımızla buluşmamıza kimse engel olamaz. Bu ırkçılığı durduramazsak, Avrupa ve dünya 2’nci Dünya Savaşı öncesine gidiyor.”

Ne olmuştu?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklere yönelik Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde düzenleyeceği referandum toplantısı, yoğun talep ihtimali ve salon ve park yerlerinin yetersizliği gerekçesiyle iptal edilmişti. Gaggenau Belediye Başkanı Michael Pfeiffer kararın siyasi olmadığını söyleyerek toplantı salonunun kapasitesinin üzerinde insan gelmesinden kaygı duyduklarını belirtmişti.

Bunun üzerine Bozdağ, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da izin iptalini “Avrupa’nın geleceği açısından endişe verici” sözleriyle eleştirirken, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann dışişleri bakanlığına çağrılmıştı. Alman hükümeti, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklerle bir araya geleceği toplantının iptal edilmesinde bir payının bulunmadığını, kararın yerel yönetim tarafından alındığını duyurmuştu.

Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, mevkidaşı Bekir Bozdağ’a hitaben Almanya’daki Türklerle toplantısının iptal edilmesinin ardından bir mektup yazmıştı.

Almanya’da toplantı yapmasına izin verilmeyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise pazar günü yine Almanya’ya gideceğini belirterek izin verilmezlerse ev ev dolaşacağını söylemişti. Ardından Zeybekci’ye konuşma yapması için üçüncü kez salon bulunmuştu.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal da Almanya’daki programını iptal etmişti.

‘Nazi’ benzetmesi

En sert tepkiyi ise Erdoğan, Almanya’ya ‘Nazi’ benzetmesi yaparak vermişti: “Almanya’da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız.”

Nazi benzetmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Erdoğan’a “Bu tür benzetmeler sadece Nazilerin insanlığa karşı işlediği suçları önemsizleştirmeye yarar” diyerek yanıt vermişti.