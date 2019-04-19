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Çavuşoğlu ile tartışan Fransız milletvekili: Türkiye demokrasi dersi veremez

NATO toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla polemik yaşayan Fransız milletvekili Sonia Krimi, “Türkiye bize demokrasi dersi verecek son ülke” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Soykırım ve tarih konusunda Türkiye’ye ders verebilecek en son ülke Fransa’dır. Çünkü Ruanda’da, Cezayir’de olanları unutmadık. Fransa kendi karanlık tarihine baksın” diye konuşmuştu.

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Euronews’un haberine göre, Fransız demokrasisinin de kusursuz olmadığını söyleyen Krimi, “Ama en azından Fransa’da hapishanelerde gazeteci yok” ifadelerini kullandı.

‘Böyle bir diplomatik aptallık görmedim’

Daha önce de NATO toplantılarında bulunduğunu aktaran Krimi şunları söyledi: “Asla böyle bir diplomatik aptallık başka yerde görmedim. ‘Kendi kapınızın önündekileri süpürün’ demek çok kolay. Bana göre bu diplomasinin en düşük seviyesi. Bu gerçekten sıfır noktası.”

Çavuşoğlu’nun Ruanda göndermesine de değinen Krimi, Fransa’nın ‘barbarlıklarını‘ tanıdıklarını ve Fransızların geçmişi ile sorumluluk almaya hazır olduklarını ancak soykırım yapılmadığını sözlerine ekledi.

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Çavuşoğlu: Fransa bize ders veremez, kendi karanlık tarihine baksın

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