Çavuşoğlu ile görüşen Ruhani: ‘Zeytin Dalı’nın geçici olduğu güvencesi verildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Tahran’da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile biraraya gelmesinin ardından İran’dan bir açıklama geldi. Buna göre Çavuşoğlu, Afrin harekatının geçici olduğuna dair İran’a güvence verdi.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından bir açıklama yapan Ruhani, Suriye’nin daha fazla kan dökülmesine değil, barış ve güvenliğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

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Ruhani görüşmede Çavuşoğlu’na, Afrin’de yürütülen askeri harekatın bir an önce bitirilmesi çağrısında bulundu ve şöyle konuştu: “İran ve Türkiye gibi ülkeler daha fazla kan dökülmesini ve yeni mülteci dalgalarını önleyebilecek güçtedirler.”

Bir bölgedeki ülkelerin bağımsızlığı ve egemenliği tehlikeye girdiğinde o bölgede barış sağlanamayacağını belirten Ruhani; Türkiye, İran ve Rusya arasındaki işbirliğinin Suriye’deki barış süreci açısından önemli olduğuna da dikkat çekti.

Görüşmeyle ilgili, İran Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Çavuşoğlu, Ruhani’ye Afrin operasyonunun geçici olduğu ve sadece ‘terörist’ grupları hedef aldığı yönünde güvence verdi. Çavuşoğlu’nun ayrıca, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü ihlal etme niyetinde olmadığını söylediği de belirtildi.