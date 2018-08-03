Çavuşoğlu ile görüşen Pompeo: Yaptırımlar ciddiyetimizin göstergesi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinden sonra “Türkiye’ye yönelik yaptırımlar ABD’li pastörün (rahip) iadesi konusunda çok ciddi olduğumuzun göstergesi” dedi. Bununla birlikte iki bakan ‘pastör krizi‘nin çözümü konusunda çaba gösterme konusunda mutabakata vardı.
Washington, İzmir’de tutuklu pastör Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılmaması nedeniyle uygulayacağını açıkladığı yaptırımların ilk adımı olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e ABD’ye giriş yasağı koymuş ve varsa bu ülkedeki mal varlıklarının dondurulmasına karar vermişti. ABD Senatosu da bu karardan birkaç saat sonra Türkiye’ye F-35 silah sistemlerinin satışını engelleyecek karar tasarısını jet hızıyla oylayıp kabul etmişti.
Çavuşoğlu ve Pompeo’nun yapacağı görüşme krizin aşılması adına başlayacak diplomatik temasların ilk adımı olması açısından önem taşıyordu.
51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Singapur’da bulunan Çavuşoğlu ve Pompeo’nun görüşmesi Türkiye saati ile 07.30’da başladı, saat 08.00 sıralarında görüşmenin bittiği haberi geldi.
İki bakan sorunların çözümü için çalışma konusunda mutabık kaldı. ABD Dışişleri Bakanlığı görüşmenin yapıcı geçtiğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise “Türkiye’ye yönelik yaptırımlar ABD’li rahibin iadesi konusunda çok ciddi olduğumuzun göstergesi” dedi.
Çavuşoğlu, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’le de ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.
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