Çavuşoğlu: İkinci S-400’leri de alabiliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile S-400 krizine ilişkin, “F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım” dedi.

Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini satın alma kararı Washington ile arasında gerilim kaynağı. Washington S-400 füzelerinin Türkiye’nin de satın aldığı gelişmiş F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye attığını savunuyor.

Reklam

Türkiye, Rusya ile S-400 alımı için yapılan anlaşmanın bitmiş bir anlaşma olduğunu belirtirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da son olarak Türkiye’nin S-400’leri teslim tarihini erkene alabileceğini söylemişti.

‘NATO üyeliğimizin sorgulanması yanlış’

Türkiye’nin, ABD Patriot sistemini satmadığı için S-400 almak zorunda olduğunu ABD’li yetkililere anlattığını söyleyen Çavuşoğlu, bazı NATO üyesi ülkelerde de yine Rus yapımı S-300’lerin olduğunu belirtti.

Bu konuda söz söyleyecek kişinin NATO genel sekreteri olduğunu savunan bakan, “Herhangi bir NATO üyesinin istediği savunma sistemini alabileceğini söyledi. Türkiye’nin NATO üyeliğini sorgulamak yanlış” diye konuştu.

Reklam

‘ABD Patriot satmazsa ikinci S-400’ü alırız’

S-400 ihtiyacını ‘acil‘ olarak niteleyen Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun kendisine Türkiye’ye Patriot satışının garantisi olmadığını söylediğini aktardı.

Bakan şöyle devam etti: “ABD Patriot satarsa alırız ama satmazsa ikinci bir S-400 ya da başka bir hava savunma sistemi alabiliriz. Ama bizim acil ihtiyacımız var. Bulunduğumuz yer gül bahçesi değil.”



