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Yaramazlara biraz batar!

Çavuşoğlu: İkinci S-400’leri de alabiliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile S-400 krizine ilişkin, “F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım” dedi.

Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini satın alma kararı Washington ile arasında gerilim kaynağı. Washington S-400 füzelerinin Türkiye’nin de satın aldığı gelişmiş F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye attığını savunuyor.

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Türkiye, Rusya ile S-400 alımı için yapılan anlaşmanın bitmiş bir anlaşma olduğunu belirtirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da son olarak Türkiye’nin S-400’leri teslim tarihini erkene alabileceğini söylemişti.

‘NATO üyeliğimizin sorgulanması yanlış’

Türkiye’nin, ABD Patriot sistemini satmadığı için S-400 almak zorunda olduğunu ABD’li yetkililere anlattığını söyleyen Çavuşoğlu, bazı NATO üyesi ülkelerde de yine Rus yapımı S-300’lerin olduğunu belirtti.

Bu konuda söz söyleyecek kişinin NATO genel sekreteri olduğunu savunan bakan, “Herhangi bir NATO üyesinin istediği savunma sistemini alabileceğini söyledi. Türkiye’nin NATO üyeliğini sorgulamak yanlış” diye konuştu.

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‘ABD Patriot satmazsa ikinci S-400’ü alırız’

S-400 ihtiyacını ‘acil‘ olarak niteleyen Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun kendisine Türkiye’ye Patriot satışının garantisi olmadığını söylediğini aktardı.

Bakan şöyle devam etti: “ABD Patriot satarsa alırız ama satmazsa ikinci bir S-400 ya da başka bir hava savunma sistemi alabiliriz. Ama bizim acil ihtiyacımız var. Bulunduğumuz yer gül bahçesi değil.

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