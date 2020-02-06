Çavuşoğlu: İdlib’deki saldırılarla ilgili Rusya’dan heyet bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib’de Suriye’deki hükümet güçleri tarafından yapılan saldırıları konuşmak için Rusya’dan bir heyet beklediklerini ve daha sonra ihtiyaç olursa liderlerin bir araya geleceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

TSK tarafından İdlib bölgesine gönderilen takviye askerlere Suriye hükümet güçleri tarafından topçu ateşi açılması sonucu yedi asker ve bir sivil personel hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırının ardından 4 Şubat akşamı telefonda görüşmüştü.

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Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki açıklamasında şunları söyledi: “Son zamanlarda özellikle İdlib’de rejimin saldırganlığı hepimizi çok rahatsız etti. Dolayısıyla rejimin garantörleri, burada özellikle Rusya’dan beklentimiz bir an önce rejimin durdurulmasıdır. Bu konuları bugüne kadar birlikte çalıştığımız Rusya ile de görüşüyoruz.”

Erdoğan ve Putin’in telefon görüşmesi yaptığını hatırlatan dışişleri bakanı, “Ben de oradaydım ve açık açık tüm sorunlar konuşuldu. Birlikte çalışma konusunda yine bir karar çıktı. Şimdi Rusya’da bir heyeti bekliyoruz” diye konuştu.

Çavuşoğlu, heyetin çalışmalarından sonra ihtiyaç olursa Erdoğan ve Putin’in de bir araya gelebileceğini kaydetti.