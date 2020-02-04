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Yaramazlara biraz batar!

Çavuşoğlu: İdlib’de Rusya’ya önemli görevler düşüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye hükümet güçlerinin İdlib’deki Türk askerlerine yönelik saldırısına ilişkin, ”Burada Rusya’ya önemli görevler düşüyor. Bize yönelik saldırıları tolere etmemiz mümkün değil” dedi.

Fotoğraf: Reuters

TSK tarafından İdlib bölgesine gönderilen takviye askerlere Suriye hükümet güçleri tarafından topçu ateşi açılması sonucu yedi asker ve bir sivil personel hayatını kaybetmişti.

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‘Rejimin saldırganlığı artıyor’

Suriye’de yaşanan krize ‘uzun zamandır çözüm bulmak için uğraştıklarını’ vurgulayan Çavuşoğlu şunları söyledi: ”Son günlerde İdlib’de ciddi bir gerginlik oldu. Dün de sekiz şehidimiz var. Rejimin saldırganlığı, arsızlığı artıyor. Komşumuz Rusya ile bu çatışmaları durdurmak için çaba sarfediyoruz. Rusya’ya da burada önemli görevler düşüyor. Bir an önce kalıcı ateşkes sağlamak ve kalıcı siyasi çözüm istiyoruz. Bize yönelik saldırıları tolere etmemiz mümkün değil. Karşılığını verdik, bundan sonra da vereceğiz.”

‘Çok fazla zayiat verdirdik’

Bakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: ”Rejimin İdlib bölgesindeki gözlem noktalarımıza taciz atışları yaptığını, devam ederse karşılık vereceğimizi rejimi durdurmaları gerektiğini mevkidaşım Lavrov’a söyledik. Rejime karşılığını verdik, çok fazla zayiat verdiler. Astana ve Soçi süreçleri son zamanlarda tamamen ortadan kalkmadı ama yara almaya başladı ve önemini kaybetmeye başladı. Gözlem noktalarımızın amacı ihlalleri gözetlemekti. Tüm bunlar rejimin dizginlenmesi gerektiğini gösteriyor. (Rusya’nın) ‘Rejimi tam kontrol edemiyoruz’ bahanelerini doğru bulmuyoruz.”

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