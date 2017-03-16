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Çavuşoğlu Hollanda’daki seçimlere baktı, Avrupa’da din savaşları gördü

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin bir süredir gerilim yaşadığı Hollanda’daki seçim sonuçlarını şu sözlerle yorumladı: “Yakında Avrupa’da din savaşları da başlar, başlayacak.”

Fotoğraf: Reuters

Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni verilmemesiyle ardından başlayan gerilim Almanya’dan karayoluyla Hollanda’ya geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ‘istenmeyen kişi’ ilan edilip Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Hollanda’da dün yapılan genel seçimlerde Başbakan Mark Rutte’nin partisi VVD zafer ilan etmişti.

AA’ya konuşan Çavuşoğlu, sosyal demokratlarla ‘faşist’ olarak nitelendirdiği aşrığı sağcı muhalif lider Geert Wilders arasında hiçbir fark olmadığını savundu: “Hepsi aynı kafa. Nereye varacaksınız, Avrupa’yı nereye götürüyorsunuz? Avrupa’yı çökertmeye başladınız, Avrupa’yı uçuruma götürüyorsunuz. Yakında Avrupa’da din savaşları da başlar, başlayacak. Bu gidişle öyle. Eskiden bundan 100 sene önce savaştılar. Avrupa’nın tarihini aç önlerine koy. Bir gram utanma varsa, birbirlerinin yüzlerine bakamazlar Avrupalılar.”

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