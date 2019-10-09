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Yaramazlara biraz batar!

Çavuşoğlu: Harekat uluslararası hukuk çerçevesinde yapılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’nin sınır bütünlüğüne de katkıda bulunacağını söylediği harekatın uluslararası hukuk çerçevesinde yapılacağını ve Suriye dahil ilgili ülkelere bildirimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Türkiye, ‘Fırat Kalkanı’ ve ‘Zeytin Dalı’ harekatlarının ardından, Suriye’nin kuzeyinde bulunan YPG varlığına bir kez daha operasyon hazırlığında. Operasyonla, Suriye’nin kuzeyinde, sığınmacıların yerleştirileceği bir güvenli bölge kurulması amaçlanıyor.

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Cezayir’de temaslarda bulunan Çavuşoğlu, düzenlenen basın toplantısında Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini söyleyerek şöyle konuştu: “Bu, her şeyden önce bizim BM ve uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hakkımızdır. Harekatımızı bu çerçevede gerçekleştireceğiz. Yine uluslararası hukuk çerçevesinde gerek askerlerimiz gerek BM, Suriye dahil ilgili ülkelere gerekli bildirimlerde bulunacağız.”

Operasyonun bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekat olduğunu, Türkiye ve bölgedeki göçmenlerin de bu bölgeye dönmesinin mümkün olacağını söyleyen Çavuşoğlu, “Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler. Ve bu şekilde de Suriye’nin sinir bütünlüğüne de önemli bir katkıda bulunacağız” dedi.

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