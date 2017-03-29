Çavuşoğlu, Halkbank müdür yardımcısının tutuklanmasını da ‘FETÖ’ye bağladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘kapatılan’ 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’de tutuklanmasına dair süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

New York’taki John F. Kennedy Havalimanı’nda gözaltına alınan Atilla, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal etmek suçlamasıyla tutuklanmış, bir sonraki duruşmanın 10 Nisan’da görülmesine hükmedilmişti.

Atilla, Sarraf ile işbirliği yaparak İran hükümeti ve ülkedeki diğer kurumlar adına ABD bankaları üzerinden yüz milyonlarca dolar tutarında yasadışı işlem yapmakla suçlanıyor.

‘FETÖ ile yakın olan Bharara…’

TRT yayınında konuşan Çavuşoğlu, konunun başkonsolosluk ve büyükelçilik tarafından yakından takip edildiğini söyledi.

Ancak bilgi alma konusunda sorunlar yaşandığını aktaran bakan, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf’ı tutuklatan savcı Preet Bharara’nın bir kez daha Gülen Cemaati’yle bağlantısı olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 46 savcıyla birlikte istifasını istediği Bharara, kısa bir süre önce kovulduğunu açıklamıştı.

Bakan şöyle konuştu: “Öyle görünüyor ki; görevden alınan, FETÖ ile yakın olan Bharara’nın hazırladığı iddianameden yola çıkan… Önceden hazır olduğu görülüyor. Hemen mahkemeye de çıkardılar. Biz süreci yakından takip ediyoruz.”

Resmi temaslarda bulunmak için yarın Türkiye’ye gelmesi beklenen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yapacağı görüşmede bu konunun da gündeme geleceğini aktaran Çavuşoğlu “Kendisine bu konunun ne olduğunu da soracağız. Endişelerimizi de, şu ana kadar yaşanan süreçte söylediğimiz erişimin engellenmesi konusunu da gündeme getireceğiz” diye konuştu.