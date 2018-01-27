Çavuşoğlu gözünü Menbiç’e dikti: ABD derhal çekilmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sinyalini verdiği ‘olası’ Menbiç operasyonu ile ilgili “ABD derhal Menbiç’ten çekilmeli” diye konuştu.

Önceki gün bir açıklama yapan Çavuşoğlu, Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon görüşmesine dair detayları paylaşmıştı: “Menbiç’ten ABD askerlerinin veya YPG’nin çekilmesini de cumhurbaşkanımız söyledi. Dolayısıyla burası da cumhurbaşkanımız da söyledi, yüzde 90 Arapların yaşadığı bir şehir ve buranın güvenliğini de biz pekala sağlayabiliriz.”

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Antalya’da partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılan Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General H.R. McMaster ile dün gece yaptığı telefon konuşmasına atıfta bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye’nin ABD tarafından YPG’ye yardımın kesilmesi yönünde somut adımlar görmek istediklerini vurguladı. Kalın ile McMaster arasındaki görüşmede ABD’nin, YPG’ye silah verilmeyeceği konusunun teyit edildiği belirtilmişti.

‘Vereceğiz diyen var, vermeyeceğiz diyen var’

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Artık Amerika’nın somut bir şekilde bunları göstermesi gerekiyor. Çünkü bir güven bunalımı var. ‘Vereceğiz’ diyen var, ‘Vermeyeceğiz’ diyen var. Başkan bir şey söylüyor, Pentagon’dan başka şeyler geliyor. Burada arazide onlarla iç içe girmiş inanlar var, ABD askerleri var. Onlar farklı şeyler söylüyor. Ciddi bir devlete yakışır bir şekilde artık, söylemden çok somut adım görmek istiyoruz.”

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, ABD’nin derhal Menbiç’ten çekilmesini de istedi: “Terörle mücadele ettiğini söyleyen bir ülkenin terör örgütüyle ki kendileri de itiraf ediyorlar PKK’yla bir farkı yok diye, dolayısıyla tüm bağını koparması gerekiyor. Bir de kaybolan güveni tekrar tesis edecek adımların atılması lazım. Bunları bize göstermesi gerekiyor.”