Gemi Gabon’da limana demirledi; korsanlar henüz bir talep iletmedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün korsan saldırısına uğrayan geminin personelinin bir Türk şirketi tarafından sağlandığını belirterek, 15 kişiyi kaçıran korsanların henüz bir talep iletmediğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise geminin limana demirlediğini duyurdu.

Fotoğraf: maritimebulletin.net

Dün sabah ‘Mozart’ adlı gemiyi basan korsanlar 15 Türk personeli rehin alarak gemiyi terk etmişti. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu bir personel öldürülmüştü. Gemi dördüncü kaptan Furkan Yaren ve iki personelle Gabon’un Port-Gentil kentine doğru yola çıkmıştı.

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Saat 10:30’da, NTV’nin canlı yayınına katılan Çavuşoğlu, “Öncelikle yanlış bilgiler var. Gemi yabancı bandıralı ama mürettebatı Türk şirketi sağlaıyor. Gemi Türk şirketinin değil. Yabancı bir armatöre ait” dedi.

Saldırının Gine açıklarında olduğunu belirten bakan şunları söyledi: “Biri Azerbaycan vatandaşı 19’u Türk mürettebat vardı. Biraz önce kaptanla tekrar konuştum. Gemi Gabon kara suları içinde. Port Genils’e yanaşmak için beliyor. Tabii mürettebat az. Gabon’lulardan teknik yardım istedik.”

Kaçırılanların kurtarılması için temasları başlattıklarını anlatan bakan korsanların henüz bir talep iletmediklerini söyledi: “Gemi sahibi şirket de tüm çalışmaları yapıyor. Türkiye’de personle sağlayan şirketle de görüştük. Yurt dışındaki şirket, Türkiye’de personel sağlayan şirket ve ilgili ülkerle görüşüyoruz. İnşallah en yakın zamanda kurtarılmaları için elimizden geleni yapıyoru.z. Dün gece itibarıyla vatandaşlarımızı kaçıran korsanlar geri dönüş sağlamadı. Onlar belirli bir zaman sonra arayıp taleplerini iletiyor. Bunun için hazırlılık ve çalışma yapıldı. Ama henüz böyle bir talep gelmedi şirkete.”

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Çavuşoğlu, dördüncü kaptan Furkan Yaren’in ve personelin sağlık durumlarının ve morallerinin iyi olduğunu belirterek, gemi limana yanaşır yanaşmaz Azerbaycan vatandaşı gemicinin naaşını alacaklarını ifade etti.

Geminin limana demirlediğine ilişkin bilgi ise saat 12:30’da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Gine Körfezi’nde korsan saldırısına uğrayan gemi saat 11:00’de Gabon’un Gentil Limanı’na demirledi.”

Kaçırılan 15 denizcinin dönmesi için imkanların seferber edildiğini belirten Karaismailoğlu, “Hayatını kaybeden Azerbaycanlı denizciye Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.