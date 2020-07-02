Çavuşoğlu: Fransa Türkiye aleyhtarlığı yapacağına özür dilemeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa’nın Türkiye’yle ilgili şikayetinde NATO’ya ‘doğruyu söylemediğini’ ve ‘bunu kanıtladıklarını’ belirtti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Fransa Savunma Bakanlığı bu ay Akdeniz’de yürütülen NATO görevi sırasında bir Türk gemisinin Fransız gemisine karşı ‘aşırı saldırgan’ bir müdahalede bulunduğunu öne sürmüştü. Üst düzey bir Türk askeri yetkili, iddianın ‘tamamen gerçek dışı’ olduğunu, gemiye talebi üzerine yakıt ikmali yapıldığını belirterek, muhabere paylaşmayan gemiyle ilgili durumun NATO makamlarına bildirildiğini söylemişti.

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Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile yaptığı basın toplantısında şöyle konuştu: “Fransa NATO’ya doğru söylemedi, biz bunu kanıtladık. Fransa yanlış bilgilerle Türkiye aleyhtarlığı yapacağına net bir şekilde bizden özür dilemelidir.”

Libya’da kalıcı ateşkesin siyasi çözümle mümkün olacağını belirten Çavuşoğlu, “Libya’da ateşkesin kalıcı olması gerekiyor, bunun için Fransa dahil diğer ülkelerle çalışmak isteriz” dedi.

NATO müttefiki Fransa ve Türkiye’nin arasındaki ilişkiler, Akdeniz’in doğusundaki sondaj, Libya ve Suriye’nin kuzeyi meseleleri nedeniyle gergin. Son olarak, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, AB’nin Türkiye’ye yeni yaptırımları gündemine alabileceğini söyledi.

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‘Siyasi saiklerle hazırlamış’

Çavuşoğlu, AB’nin Türkiye için devam eden seyahat kısıtlaması tavsiyesine de değindi. AB corona virüsü salgını dolayısıyla oluşturduğu acil olmayan durumlar için seyahat etmesi ‘güvenli ülkeler’ listesinde Türkiye’ye yer vermemişti. AB’nin tavsiye kararını bekleyen Almanya da Türkiye’yi salgına ilişkin ‘riskli bölge‘ sınıfına almıştı.

“Almanya objektif veriler çerçevesinde seyahat uyarısını gözden geçirmeli, objektif kriterlere göre Türkiye’nin güvenli ülke olması lazım” diyen Bakan Çavuşoğlu, “AB listesinde verinin şeffaf olmadığı bazı ülkeler var, görülüyor ki siyasi saiklerle karar alınmış, bugünkü görüşmeden sonra bu konudaki kararları birlikte alacağız” ifadelerini kullandı.

Maas: Seyahat kısıtlaması aile ziyaretini kapsamıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye’ye aile ziyareti kapsamında yapılan seyahatlerin seyahat uyarısı kapsamında olmadığını söyledi.

Maas, “Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması açısından önemli bir adım atıldı. Bu bir adımdır, daha fazla adımlar da olacaktır” diye konuştu.