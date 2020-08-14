Çavuşoğlu: Fransa gerginliği artıracak adımlardan kaçınmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye olarak Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ta yapıcı adımlar attık ama tek taraflı adımlar karşılık bulmazsa anlamı olmuyor” dedi.

Fotoğraf: Fransa Savunma Bakanlığı

Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları konusunda çakışan hak iddiaları nedeniyle anlaşmazlık yaşıyor.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bölgedeki durumu gözlemlemek ve ‘uluslararası hukuku gözetme kararlılığını göstermek’ için Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını geçici olarak artıracağını açıklamıştı.

Fransa daha sonra bölgeye iki savaş uçağı ve bir fırkateyn gönderdiğini duyurmuştu.

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassi ile ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, İsviçre’nin arabuluculuk teklifleri olduğunu ve prensipte bunları kabul ettiklerini belirtti.

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“Yunanistan’ın Oruç Reis’i taciz etme gibi girişimleri her zaman karşılığını alır” diye konuşan Çavuşoğlu, “Fransa’nın da gerginliği artırıcı adımlardan kaçınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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