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Yaramazlara biraz batar!

Çavuşoğlu: Fransa bize ders veremez, kendi karanlık tarihine baksın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Soykırım ve tarih konusunda Türkiye’ye ders verebilecek en son ülke Fransa’dır. Çünkü Ruanda’da, Cezayir’de olanları unutmadık. Fransa kendi karanlık tarihine baksın” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 10 Nisan’da onayladığı kararnameyle 24 Nisan’ı resmen ‘Ermeni Soykırımı Anma Günü‘ ilan etmişti.

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NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı’nda konuşan Çavuşoğlu, İsrail-Filistin sorununa da değindi.

Dışişleri bakanı, İsrail’e ‘saldırgan tutumundan vazgeçme’ çağrısı yaparak “İki devletli çözümün dışındaki hiçbir çözüm Ortadoğu’ya barış, huzur getirmez” diye konuştu.

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