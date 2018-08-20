Çavuşoğlu, ‘ezan ve bayrağa saldıranların’ gazetesine yazdı: Diplomasiyle çözelim

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD gazetesi USA Today için bir yazı kaleme aldı.

ABD’nin Türkiye’ye getirdiği ilave gümrük vergilerini eleştiren Çavuşoğlu, “NATO müttefikiyiz ve güney kanadının muhafızlığı yapıyoruz. Trump diplomasiyi denemelidir” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bugün yayınladığı Kurban Bayramı mesajında Malazgirt, ABD’nin uyguladığı ekonomik yaptırımlara işaret ederek “Ekonomimize yönelik saldırının, doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur” demişti.

USA Today için bir yazı kaleme alan Çavuşoğlu, ABD’nin getirdiği ilave gümrük vergilerine işaret ederek “Trump vergileri yükseltmek yerine diplomasiyi denemelidir” değerlendirmesinde bulundu.

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ABD Başkanı Donald Trump’ı, NATO ülkelerinin savunma bütçelerini artırmasını istemekte haklı bulan Çavuşoğlu şunları yazdı: “Fakat Türkiye’yi hedef alan yaptırımlar ve daha fazla yaptırım uygulayacağı yönündeki tehditler, halihazırda diğer birçok NATO müttefikinin önünde olan bir ülkeyi yabancılaştırıyor. Biz aynı zamanda en eski ve coğrafi olarak en stratejik konumdaki NATO müttefikiyiz ve en güçlü ikinci orduyla güney kanadının muhafızlığı yapıyoruz.”

Türkiye’nin müttefik olmaya devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, “2006 yılında NATO, üye ülkelerin gayrisafi milli hasılalarının yüzde 2’sini savunmaya harcamalarını resmi olarak hedefledi. Bu hedefe yönelik adımları ne yazık ki sadece bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda ülke attı. Türkiye ise, bu hedef 2024 yılında ulaşmayı hedefledi ve bizim askeri harcamalarımız halihazırda NATO ilkeleri olan yüzde 20’nin üzerinde. Biz aynı zamanda en eski ve coğrafi olarak en stratejik konumdaki NATO müttefikiyiz ve en güçlü ikinci orduyla güney kanadının muhafızlığı yapıyoruz” diye yazdı.

‘ABD ile stratejik konularda müttefikiz’

Trump’ın Türkiye’ye yönelik yaptırımlarına dikkati çeken bakan, küresel tehditlere karşı ilişkilerin güçlenmesi gerekirken zayıfladığını da yazdı.

Çavuşoğlu yazısına şöyle devam etti: “Trump vergileri yükseltmek yerine diplomasiyi denemelidir. Türkiye, DEAŞ’a karşı ön saflarda savaşan Amerikalı askerlerin bulunduğu İncirlik Üssü’ne ev sahipliği yapmaktadır. Bunun sahadaki karşılığı çok kritiktir. Müttefik güçlere, bölgedeki diğer üslere göre saatler kazandıracak bir öneme sahiptir ve DEAŞ’a karşı mücadele çok önemli bir fark yaratacak etki yapmıştır.

Trump yönetiminin Türkiye’ye yönelik çelik ve alüminyuma getirdiği ek gümrük vergilerinin Avrupa ve ABD’de de eleştirildiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, bu yaptırımların Türkiye ekonomisine etki etmeyi amaçladığını belirtti.

ABD ile Türkiye’nin birçok önemli konuda farklı düşündüğünü ama aynı zamanda da çok sayıda stratejik konuda müttefik olduğunu savunan Çavuşoğlu, “Herkesin iyiliği için aramızdaki anlaşmazlıkları diplomasi ile ele almalıyız” diye yazdı.