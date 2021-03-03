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Yaramazlara biraz batar!

Çavuşoğlu: Eylem planı, vize serbestisi için kalan kriterleri kapsıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün duyurduğu İnsan Hakları Eylem Planı’nın, AB’nin vize serbestisi anlaşması için şart koştuğu kriterlerin geri kalanını kapsayacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile düzenlediği ortak basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:

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  • İlişkilerimizin seyrine göre Mısır’la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz.
  • İnsan Hakları Eylem Planı, temel hak ve özgürlükler alanını genişletirken, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi gibi kurumlarla ilişkilerimize de katkı sağlayacak.
  • Eylem planı, vize serbestisinin geri kalan kriterlerini de kapsayacak şekilde.
  • AB’ye tam üyelik için açılması gereken fasıllar, açılıp da kapanmayan fasıllar var; fasılların açılış ve kapanış kriterlerini de gerçekleştirmiş olacağız.
  • Hem vize süreci, hem de üyelik sürecinin yeniden canlandırılması konusunda bunlar bizim için yeterli ama AB için yeterli mi? Değil. AB tarafında bir samimiyet ve siyasi irade görmek istiyoruz.
  • 23. ve 24. fasıllar, ilgili açılış kriterlerini yerine getirdiğimiz halde açılmıyor. Siyasi kararlarla müzakere süreci sadece yavaşlatılmadı, son zamanlarda durduruldu.

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