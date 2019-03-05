Çavuşoğlu eylem kararı aldı: Avusturya’ya gidince bozkurt işareti yapacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bozkurt işaretinin yasaklanması nedeniyle tepki gösterdiği Avusturya’ya gidince bozkurt işareti yapacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MHP Hatay İl Başkanlığı’nı ziyaretinde yaptığı konuşmada MHP ile birlikte seçimde uyum içinde çalıştıklarını söyledi. Konuşmasında sözü Avusturya ile ilişkilere getiren Çavuşoğlu şunları anlattı: “Avusturya, Almanya’da olduğu gibi terör örgütü PKK’nın sembollerini, yani paçavralarını, işaretlerini yasaklamak için bir kanun çıkaracağını söyledi. Biz de bundan mutluluk duyduk çünkü sürekli onlara baskı yapıyorduk, yani ‘PKK’nın burada gösterilerine izin veriyorsunuz, teröristlere ev sahipliği yapıyorsunuz’ diye. ‘Bunu engellemek için bir kanun çıkarmamız gerekir’ dediler. Sonra kanun taslağı hazırlandı, son dakikada bir baktık ki bozkurt işaretini de işin içine kattılar.”

Reklam

Konuşması sırasında bozkurt ve Rabia işareti yapan Çavuşoğlu Avusturya dışişleri Bakanı ile telefonda yaptığı konuşmayı da şöyle aktardı: “Kendisine, ‘Hiç kusura bakma Avusturya’ya geldiğim zaman bu işareti ilk yapacak olan ben olacağım ve bu yasağı deleceğim’ dedim. ‘Bozkurt ile Rabia işaretini birlikte yapacağım’ dedim. “Bizim sembollerimizi kimse yasaklayamaz, buna da müsaade etmeyeceğiz. Bu bir yasadan ibaret olabilir ama bunun da uygulanamaz olduğunu, onlara eylemlerimizle ve söylemlerimizle de göstereceğiz.”