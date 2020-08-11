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Yaramazlara biraz batar!

Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de yeni ruhsat vererek sondajı sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu Türkiye’nin ağustos sonuna kadar Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığında yeni bölgelere ruhsat vererek sondaj çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Türkiye’nin, enerji kaynakları arama çalışmalarına yeniden başlayacağını açıklaması ve sismik araştırma gemisi olan Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’de belirlenen bölgeye gelmesi, uzun süredir anlaşmazlık yaşanan NATO müttefiki Yunanistan ile gerilimi yeniden alevlendirdi.

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile beraber düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine Çavuşoğlu, “Doğu Akdeniz’de hem Türkiye’nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız, bundan taviz vermeyiz” dedi.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin iyi niyet göstergesi olarak geçici bazı jestler yaptığını ve diyalog için çaba sarf ettiğini ancak sonuç alınamadığı için gemileri tekrar hareketlendirdiğini ve Oruç Reis’in sahaya gittiğini hatırlattı.

Çavuşoğlu şunları söyledi: “Ağustos sonu itibariyle de yeni bölgelerde-kıta sahanlığımızın batı sınırlarını belirlemiştik- yine o alanlara da ruhsat vererek her türlü sismik araştırma ve sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burada kararlılığımız tamdır. Ve Doğu Akdeniz, Kıbrıs’ta, hem Türkiye’nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız. Ve bu konuda da hiçbir şekilde taviz veremeyiz.”

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