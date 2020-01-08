Çavuşoğlu bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere Irak’a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin İran’lı general Kasım Süleymani’yi öldürmesi ile artan gerginliğin azaltılması amacıyla yarın Irak’ı günübirlik ziyaret edecek.
İran, ABD’nin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Kudüs Gücü adlı ülke dışı faaliyet gösteren biriminin komutanı Kasım Süleymani’yi hava saldırısında öldürmesi üzerine misilleme yaparak ABD’nin Irak’taki Ayn el-Esad hava üssünü vurmuştu.
Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Bölgemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimlerimiz kapsamında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 9 Ocak 2020 tarihinde Irak’a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir.”
Açıklamada ziyaret sırasında bölgedeki gelişmelerin yanısıra gündemde yer alan ikili konuların da ele alınacağını belirtildi.