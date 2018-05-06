Çavuşoğlu: Bakarsınız Erdoğan ve Putin ‘Vizeleri kaldıralım’ der

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile vizeleri kaldırmayı görüştüklerini açıklarken, “Bakarsınız Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ‘Hadi vizeleri karşılıklı kaldıralım’ derler” diye konuştu.

Çavuşoğlu CNN Türk’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı.

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Rusya ile vizeleri karşılıklı olarak kaldırmaya çalışacaklarını belirten Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Önce vizeleri kısmen kaldırmaya çalışacağız. Resmi ve hizmet pasaportlarına kaldırmayı önerdi Ruslar. Kısmen de olsa bu sene Rusya’yla vizeler kalkar. Belki yıl sonuna doğru bakarsınız Erdoğan’la Putin bir telefon görüşmesi yapar ya da ilk bir araya geldikleri zaman ‘Hadi vizeleri kaldıralım’ derler. Önce vizeleri kaldıralım sonra kimlikle geliş gidişler nasıl olacak bunları görüşürüz.”