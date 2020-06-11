Çavuşoğlu: Ayasofya ulusal egemenlik konusudur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ayasofya kesinlikle uluslararası bir konu değildir. Ulusal egemenlik konusudur” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Çavuşoğlu NTV canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

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ABD’li yetkililerin Türkiye’yi Ayasofya üzerinden sorgulanmasının ‘abesle iştigal’ olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Irkçılık var, Müslüman düşmanlığı, yabancı düşmanlığı var. Türkiye ise tam tersini yapıyor. Böyle bir durumda Ayasofya’nın tartışmaya açılması, fetihten 567 yıl sonra Ayasofya’yı hatta İstanbul’u tartışmaya açmak manidar. 1972 UNESCO sözleşmesine baktığımızda herhangi bir mülkiyetin tarihi dokusunun başka bir şey ama o mülkiyetin bu şekilde cami ya da başka türlü kullanılmasına ilişkin bir şey yoktur.”

‘En akılcı yol diyalog’

Mısır’la ilişkilerde en akılcı yolun Türkiye’yle diyalog olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Biz Mısır’da darbeye karşıyız. Mısır halkı bizim kardeşimiz. Ayrıca Mısır, Ortadoğu için, İslam dünyası için önemli. Güçlü ve istikrarlı bir Mısır’a İslam dünyasının ihtiyacı var” dedi.

‘Hafter meşruiyetini kaybetti’

Çavuşoğlu, Libya için yapılan ateşkes çağrısının Türkiye için ölü doğduğunu ve samimi olmadığını belirterek, “Burada (Ulusal Mutabakat Hükümeti başbakanı) Serrac yoktu, onun olduğu ortamlarda (Libya Ulusal Ordusu komutanı) Hafter ateşkesi kabul etmedi. Rusya’nın isteğiyle Hafter kabul etti ancak Moskova da gerçek yüzünü gördük. Oradan Berlin’e gittik. Hafter BM’nin de onayladığı belgeyi reddetti” diye konuştu.

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Hafter’in meşruiyetini tamamen kaybettiğini söyleyen Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Madem Hafter’e ateşkesi kabul ettirme gücünüz var da neden Berlin’de yaptırmadınız? Tek meşru taraf Serrac tarafı. Hafter ülkeye el koyduğunu ilan etti. Sonrasında sahada sürekli kaybetti. Şimdi Kahire’den açıklama geliyor. BM çatısı altında bir bağlayıcı ateşkese gidebiliriz. Hafter şu anda petrol ihracatını engelliyor. Bunlara korsan bir şekilde el koydu. Libya’nın geleceğinde olmadığını kendisi ispat etmiştir.”

‘ABD’nin aktif rol oynaması lazım’

Libya’da istikrarın NATO’nun faydasına olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Amerika nedense Libya’da çok aktif değil. ABD’nin de burada biraz daha aktif rol oynaması lazım. ABD’ye uzman düzeyinde çalışacağız daha sonra bunları bakan düzeyinde ele alacağız. Konuyu liderlerin seviyesine çıkardıktan sonra iki başkan bunu değerlendirecektir” ifadelerini kulandı.