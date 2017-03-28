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Çavuşoğlu Avrupa’yla krizi böyle gördü: Batı dahil olunca ‘Evet’ oyları arttı

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya ve Hollanda ile referandum toplantılarının iptali sonrası başlayan gerginliğin ‘Evet’ oylarını artırdığını ‘açık etti’. 

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, haber sitesi Beitbart’a konuşan Çavuşoğlu, ‘sol eğilimli’ olan Batı medyasının Türkiye’deki referandumu doğru yansıtmadığını ve sürece müdahil olmaya başladığını savundu. Bunun oy oranlarını etkilediğini söyleyen Çavuşoğlu, “Bazı Batı ülkelerindeki siyasetçilerin ve medyanın sürece dahil olmaya ve karışmaya kalkmasının ardından ‘Evet’ oyları arttı” dedi.

Medya kadar Batılı siyasetçilerin de Türkiye’ye taraflı yaklaştığını ve iç siyasete müdahale ettiklerini söyleyen Çavuşoğlu, bu müdahalenin de ters teptiğini kaydetti.

Trump ve Orban’ı örnek aldı

Çavuşoğlu, Batı medyasının ‘güçlü sağcı partileri’ de hedef aldığını savundu.

Çavuşoğlu, “ABD’deki ve Avrupa’daki sol görüşlü basın, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Başkan Donald Trump’ı hedef almıyor. Bu basın kuruluşları, tüm güçlü sağcı politikaları hedef alıyor. Bunların arasında Macaristan Başbakanı (Viktor) Orban ve şimdi de Polonya var. Bunlar güçlü sağcı hükümetlerden nefret ediyorlar” dedi.

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