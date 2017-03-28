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Çavuşoğlu anketleri ‘sıfırladı’: Yüzde 60’a doğru gidiyoruz

 

Bugüne kadar ‘yayınlanan’ anketlerin ezici çoğunluğunda ‘Evet’ oyları yüzde 50’yi bulmazken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ellerindeki ankete göre 16 Nisan’daki referandumda ‘Evet’ diyeceklerinin oranın yüzde 60’a yaklaştığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Memleketi Antalya’da konuşan dışişleri bakanı, referandumda ‘Evet’ çıkması halinde ‘tek patronun millet olacağını’ söyledi.

Çavuşoğlu şöyle konuştu: “İnşallah 16 Nisan’da herkes demokratik haklarını kullanır. Şu anda da anketlerde yüzde 60’a doğru gidiyoruz. Millet gerçeği gördü.” 

Başbakan Binali Yıldırım, dün yaptığı açıklamada referandumda kritik bir durum görmediğini belirterek “Rahat ‘Evet’le sonuçlanır” demiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise ibrenin ‘yükselişte’ olduğunu söylemişti.

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