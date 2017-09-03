Çavuşoğlu, Almanya’nın son gözaltılara tepkisine ‘tepkili’: Sana ne oluyor?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da iki Alman vatandaşının gözaltına alınmasına ‘kararlı bir tepki’ vermeleri gerektiğini söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel’i eleştirdi: “Sana ne oluyor?”

Almanya’dan tatile gelen Türk asıllı iki Alman vatandaşı, ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında Antalya Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

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Gözaltılara ilişkin açıklamasında Alman hükümetinin Türkiye politikasında yeni rota değişikliğine gittiğini hatırlatan Merkel “Ancak bugün ortaya çıkan durumun ardından belki de bu politikayı yeniden gözden geçirmemiz gerekli” demişti.

‘Niye sahip çıkıyorsun?’

DHA’nın haberine göre Merkel’in bu açıklamalarını değerlendiren Çavuşoğlu şöyle konuştu: “Nerede bir FETÖ’cü varsa sığınıyor. Veriyoruz isimlerini, neden sahip çıkıyorsun onlara? Bir FETÖ’cüyü tutukladığımız zaman, Almanya ilk önce ayağa kalkıyor. Sana ne oluyor? Aynı zamanda Türkiye vatandaşı ama ‘Benim vatandaşımı niye tutukluyorsun?’ diyor. FETÖ’cü ise bu darbe girişiminin içinde ise ve destek olduysa sen niye sahip çıkıyorsun? Niye bundan rahatsız oluyorsun? Bizim vatandaşlarımızı sana rehin olarak vermedik. Suç işleyen biri varsa, hakimler cezasını verir. Sende bağımsız yargı var. 4 bin 500 PKK dosyası var sende. Sonuç? 10 sene oldu, üç tane dava sonuçlandı. Niye sonuçlandırmıyorsunuz?”

‘Neden bu kadar çok seviyorsun?’

Gözaltı talimatının yargı tarafından verildiğini vurgulayan bakan şunları söyledi: “Yeni anayasayla birlikte yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığını da güçlendirdik. Ama suç işlediyse, sen suçluyu neden savunuyorsun? Darbe girişiminde bulunan bir haine neden statü veriyorsun? Niye ülkende sığınma hakkı veriyorsun? Türkiye düşmanlığından mı, onları çok sevdiğinden mi? Ya Türkiye düşmanlığından ya da FETÖ, PKK’lıları çok seviyorsun. Seviyorsan da sevginin sebebi ne? Neden bu kadar çok seviyorsun? PKK elini kolunu sallaya sallaya kampanya yapıyor. Bunları söylediğiniz zaman ‘Siz haklısınız, biz engelleyeceğiz’ diyorlar. Öbür gün bakıyorsun, daha fazla gösteri yapıyorlar. İşte böyle çifte standartlara karşı da dik duruşumuzu sürdüreceğiz.”

‘Erdoğan’ı kabullenemiyorlar’

“Recep Tayyip Erdoğan’ı kabullenemiyorlar, açık sözlülüğünü hazmedemiyorlar” diyen Çavuşoğlu, Almanya’ya şöyle seslendi: “Sen benle dost olacaksan bana karşı samimi olacaksın, dürüst olacaksın. Benim sana ne kötülüğüm olabilir? Türkiye’nin hiçbir dostuna karşı kötülüğü olmaz ama düşmanına karşı da dik duruşunu gösterir. Sen bana düşmanlık yapma kardeşim. Benimle iyi geçin. Benimle iyi geçinebilmek için de beni eşit ortak olarak görmek zorundasın. Ben kabile devleti, sığınmacı değilim. Sömürge devleti de değilim. Onurlu bir milletin devletini temsil ediyoruz.”

Türkiye-Almanya gerilimi

Türkiye ile Almanya arasında darbe girişiminin ardından gerilen ilişkiler, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunucularının arasında bir Alman vatandaşının da bulunması sonrası iyice bozulmuştu.

Daha önce de Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ve ETHA muhabiri Meşale Tolu tutuklanmıştı.