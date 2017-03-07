Çavuşoğlu, Alman hükümetine Hamburg’dan seslendi: Demokrasi dersi vermeye kalkmayın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, referandum kampanyasındaki konuşmasının iptal edildiği Hamburg’daki başkonsolosluk rezidansında Almanya hükümetine seslendi: “Bize insan hakları ve demokrasi gibi konularda ders vermeye kalkmayın.”

Almanya’da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da konuşmacı olarak katılacağı toplantının izninin iptal edilmesiyle başlayan süreçte son olarak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Hamburg’da yapacağı konuşma ‘yangın alarmındaki eksiklikler’ nedeniyle iptal edilmişti.

Çavuşoğlu, Hollanda ve Almanya’ya yapacağı ziyaretler öncesi yabancı ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda sözlerinin arkasında durup şöyle konuşmuştu: “Ben bugün Hamburg’a gidiyorum. Vatandaşlarımızla buluşmamıza kimse engel olamaz. Hiçbir ülke ile ilişkilerimizin kötü olmasını istemeyiz. Bize karşı düşmanca tavırlar olduğu zaman gerekli karşılığı veririz altında kalmayız.”

‘Engellemeler bağlarımızı koparamaz’

Konuşmasında sistematik bir engellemeyle karşı karşıya olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Engellemeler bağlarımızı koparamaz” dedi.

Açık havada kimseyi üşütmek ve çevredekileri de sesle rahatsız etmek istemediklerini söyleyen bakan, bunun sorumlusunun toplantıları engelleyenler olduğunu ifade etti.

‘Bu zamana kadar neredeydiniz?’

Çavuşoğlu şöyle devam etti: “20 yıldır çalışan salonu, şimdi kapattılar, bu zamana kadar neredeydiniz? Almanya her zaman dost gördüğümüz bir ülkedir ama Almanya’nın sistematik Türkiye karşıtlığı, vatandaşlarımıza yaptığı baskı dostluğumuza yakışmaz” dedi.

İsteyen siyasilerin Avrupa’nın birçok yerinden gelip Türkiye’deki vatandaşlarıyla buluşabileceğini, bunun demokrasinin gereği olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, konuşmasının sonunda Almanya hükümetini sert sözlerle eleştirdi.

‘Evet’ diyenlere engel, ‘Hayır’ diyenlere yardımcı olunuyor’

Bakan sözlerini şöyle bitirdi: “Bize insan hakları ve demokrasi gibi konularda ders vermeye kalkmayın. Lütfen bu yanlış uygulamalarınızdan vazgeçin. Bizim Almanya’daki seçimlerde hiç baskı yaptığımızı, yönlendirme yaptığımızı gördünüz mü? Biz dost bir ülkenin iç siyasetine karışmama prensibi edindik. Almanya’da ‘Evet’ diyenler engelleniyor, ‘Hayır’ diyenlere yardımcı olunuyor.”