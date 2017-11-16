Çavuşoğlu açıkladı: Dışişleri personelinin yüzde 25’i uzaklaştırıldı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘FETÖ’yle mücedele kapsamında bugüne kadar bakanlık personelinin yüzde 25’inin uzaklaştırıldığını açıkladı.

Çavuşoğlu, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumunda, ‘FETÖ’nün birçok uluslararası kuruluşta terör örgütü ilan edildiğini ve bazılarından da çıkarıldığını belirterek, terör örgütünün karalama kampanyalanın önünü kesmek için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

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Birçok ‘FETÖ’ üyesinin Türkiye’ye iadesinin sağlandığını anlatan Çavuşoğlu, “Bu çalışmalarımızın sonucunda FETÖ üyelerine artık ‘Schengen bölgesinden çıkmayın’ talimatı verildi. ‘Afrika’da da bazı ülkelerde dışarı çıkmayın’ denildi. Yani FETÖ’yü hangi ülkelerin Avrupa’da, Schengen bölgesinde koruduğu ve Afrika’da hangi ülkeleri üs olarak seçtiğini açıkça görüyoruz” diye konuştu.

Çavuşoğlu, milletvekillerinin “Hangi ülkeler” sorusu üzerine ise şunları söyledi: “Avrupa’da en çok hangi ülkeye gidiyorlar, bunları zaten sizler biliyorsunuz. Belli başlı Avrupa ülkeleri. Afrika’da da yine dört beş tane ülke var. Bu ülkeleri kendilerine mesken tutmuşlardır. Bu ülkelerin nezdinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

‘İhtisas ve meslek memurlarının yüzde 25’i bakanlıktan uzaklaştırıldı’

Dışişleri bakanlığına da FETÖ’nün girdiğini söyleyen Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Bakanlığımızda ciddi bir temizlik yapıldı. Aşağı yukarı hem konsolosluk ihtisas memurlarımızın hem de meslek memurlarımızın yüzde 25’i bakanlıktan uzaklaştırıldı. Bunların hepsi ciddi bulgu ve belgeler neticesinde gerçekleştirildi. Bakanlığımızda da bir komisyon oluşturduk. Tüm itirazlar dahil arkadaşlarımız titiz bir şekilde değerlendiriyor ki hatalar yapılmasın.”