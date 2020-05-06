Çavuşoğlu: ABD’yle temel sorunlar halen masada

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD ilişkilerinde gerilim yaratan sorunların henüz çözülmediğini ancak Türkiye’nin bu ülkeye gönderdiği tıbbi ekipman yardımının ardından ikili ilişkilerin onarılmasına müsait bir ortam oluştuğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Çavuşoğlu, TV100 televizyonundaki açıklamasında yarın ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüşeceğini ifade etti.

Reklam

Türkiye ile ABD arasında, Ankara’nın Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminden, Halkbank’ın ABD’de yargılandığı davaya kadar bazı sorunlar bulunuyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’a Türkiye’nin ABD’ye gönderdiği tıbbi ekipman yardımıyla bir mektup yollayarak iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeleceğini umduğunu belirtmişti.

Türkiye’nin ABD’ye gönderdiği tıbbi ekipman yardımından sonra ABD Temsilciler Meclisi Türkiye Dostluk Grubu’nun gönderdiği mektuba atıfta bulunan Çavuşoğlu şöyle konuştu: “Kongre’de Türkiye’nin gönderdiği yardımlarla pozitif bir ortam oluştu. (Suriye) İdlib’de rejime karşı verdiğimiz mücadeleden sonra ABD ile ortam değişti. Türkiye’nin oynadığı rolü anlamaya başladılar ama temel sorunlar hala masada.”

Reklam

Türkiye’nin ABD ile sorunlarını diyalog ile çözmek istediğini ancak ABD’nin de aynı yaklaşımı benimsemesi gerektğini ifade eden Çavuşoğlu, “Yarın (Mike) Pompeo ile bazı konuları ele alacağız, diyalogu sürdüreceğiz” dedi.

Son olarak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400’lerin nisan ayında yapılması planlanan konuşlandırılmasının corona virüsü süreci nedeniyle geciktiğini ancak nihai olarak bunun gerçekleşeceğini söylemişti.

Öte yandan, İran’a yaptırımları delmekle suçlanan Halkbank, hakkında ABD’de New York federal mahkemesinde açılan davada ‘ayrıcalık talebi’ mahkemece kabul edilmeyince duruşmalara katılmayı kabul etmişti.