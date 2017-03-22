Çavuşoğlu ABD’nin uçuşta elektronik cihaz yasağına tepkili: Yasaklamalarla bu iş olmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin İstanbul’un da aralarında olduğu 10 kentten kalkan uçaklarda yolcuların cep telefonundan büyük elektronik aletleri kabine almalarının yasaklanmasına tepki gösterdi.

Türkiye’nin yanısıra Lübnan, Ürdün, Mısır, Tunus ve Suudi Arabistan’ı da kapsayan yasağın gerekçesi kamu güvenliği.

ABD’de konuşan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster’la yüz yüze, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la da telefonda görüştüğünü söyledi.

Güvenlik endişesi varsa ülkelerin bir araya gelerek tedbir alması gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, “Yasaklamalarla bu iş olmaz. Bir DEAŞ teröristi herhangi bir yerden binebilir. Önemli olan, onların bindiği yerlerde gerekli tedbirleri alabilmektir” dedi.

Yetkililerin görüşmede “İlave tedbirler konusunda çalışıyoruz ama şu anda acil olduğu için bunu almamız gerekiyordu” dediğini aktaran Çavuşoğlu, uygulamanın kalıcı olmadığı, ABD’nin ya da başka bir müttefikin endişesinin, Türkiye’nin de endişesi olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Varsa bir sorun bunu beraber çözmek en doğrusudur. Bu konudaki görüşlerimizi paylaştık. Geçici tedbirler değil kalıcı ve en etkili tedbirleri beraber almamız lazım. Normal yolcuları cezalandırmak yerine tehdit oluşturabilecek kişilere karşı alacağımız tedbirler daha sağlıklı olacaktır.”

Yasağı ilk ABD getirmişti, THY doğrulamıştı

ABD basınında çıkan haberlerde, tamamı Müslüman sekiz ülkeden ABD’ye yapılan doğrudan uçuşlarda el bagajına cep telefonundan büyük elektronik cihazların alınmasının yasaklanacağı duyurulmuştu.

Ürdün Kraliyet Havayolları ve Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı haberi doğrularken, AP’ye konuşan üst düzey bir yetkili de, söz konusu şehirlerden birinin de İstanbul olduğunu duyurmuştu. THY çıkan haberleri doğrulamıştı.

CNN, yasağın ABD’nin Yemen’de yaptığı bir operasyon sırasında El Kaide’nin elinde bu tür elektronik cihazların içine konulabilecek patlayıcı düzeneğiyle bir terör saldırısına girişebileceği istihbaratı alındığını bildirmişti.

İstanbul’la birlikte ismi geçen diğer kentler şöyle: Kahire (Mısır), Amman (Ürdün), Kuveyt (Kuveyt), Kazablanka (Fas), Doha (Katar), Riyad ve Cidde (Suudi Arabistan), Abu Dabi ve Dubai (Birleşik Arap Emirleri).

Britanya da “Bu adımların yolcuların güvenle yolculuk yapmasını sağlamak için gerekli ve uygun olduğunu düşünüyoruz” diyerek benzer yasağı uygulamaya sokacağını duyurmuştu.