Çavuşoğlu: ABD’nin İran yaptırımı haddini aşmadır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin İran’dan petrol alan ülkelere yönelik yaptırım kararına ilişkin “ABD tek taraflı bir karar alıyor, tüm ülkelere ‘bunun bedelini siz ödeyin’ diyor. Ayrıca İran yerine bu petrolü herhangi bir ülkeden almayı teklif etmek de haddini aşmak demektir” dedi.

Fotoğraf: Reuters

ABD İran’dan petrol ithal eden ülkelere yönelik yaptırım muafiyetlerini mayıs ayında süreleri dolduktan sonra yenilememe kararı aldığını açıklamıştı. Muafiyet tanınan ülkelerden Türkiye, ABD’nin İran yaptırımlarına muafiyet tanıdığı kasım ayından ocak sonuna kadar, toplam 485 bin 214 ton ham petrol ithal etti.



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Çavuşoğlu, ABD’nin bu kararının bölgedeki istikrarı ve güvenliği riske atacağını savunarak şunları söyledi: “Bu yaptırımları doğru bulmadığımız gibi katılmadığımızı da söyledik. Türkiye’nin ve diğer ülkelerin petrol konusunda kaynaklarını çeşitlendirmesi mümkün değil. Bugün Irak’tan gelen petrol boru hatları DAEŞ’in (IŞİD) işgalinden sonra yıkılmıştır. Bunların tamir edilmesi belli bir zaman alacaktır. Diğer taraftan Kürt Bölgesel Yönetimi üzerinden gelen boru hattının da kapasitesi sınırlıdır. “

‘Haddini aşmak demektir’

ABD’nin aldığı tek taraflı kararın bedelini müttefiki olan ülkelere ödetmeye çalıştığın söyleyen dışişleri bakanı, konuşmasını şöyle sürdürdü: “ABD tek taraflı bir karar alıyor, tüm ülkelere ‘bunun bedelini siz ödeyin’ diyor. Ayrıca İran yerine bu petrolü herhangi bir ülkeden almayı teklif etmek de haddini aşmak demektir. Sen o ülke adına pazarlama mı yapıyorsun?ABD İran’a karşı İsrail’in isteğiyle düşmanlık yapacak, diğer taraftan yakın çalıştığı ülkelerin de petrol satışlarını arttıracak. Böyle bir yaklaşım bugüne kadar dünyada görülmemiştir”