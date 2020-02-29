Çavuşoğlu: ABD ‘Patriot’ları geri gönderebilir; Trump: Erdoğan’la konuştuk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin 2015’te geri çektiği hava savunma sistemi ‘Patriot’ bataryalarının ‘geri gelebileceğini’ ve ‘NATO’nun Türkiye’yi desteklemesi gerektiğini’ söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump da, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Patriotları da konuştuğunu söyledi.

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Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Doha’da bulunan Çavuşoğlu, şöyle dedi: ”ABD Patriotları geri gönderebilir, hava savunma sistemine ihtiyacımız var. ABD’nin Patriot’ları daha önce Gaziantep’te vardı. Bunları tekrar gönderebilirler. Özellikle NATO müttefiki olan Türkiye’nin müttefikleri tarafından desteklenmesi gerekiyor. Biz gerekeni yapıyoruz ama NATO’nun kuruluş amacı, ayakta kalma sebebi budur.”

Trump-Erdoğan görüşmesindeki konuları ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, Putin ve Erdoğan’ın kalıcı ve bağlayıcı bir ateşkes için müzakereleri sürdüreceklerini söyledi. Mart ayının başında bir görüşme planlandığını da belirten Çavuşoğlu, ‘Rusya’nın rejime açıkça destek verdiğini, saldırılar durmadığı takdirde 3 milyon insanın Türkiye’ye gelmesinin beklendiğini’ açıkladı.

Çavuşoğlu, ayrıca şunları söyledi: “NATO’ya teşekkür ediyoruz. Acil bir şekilde toplandı. NATO’dan beklentilerimizi açık bir şekilde paylaştık. Diğer taraftan rejimin saldırganlığı durdurulmazsa Türkiye sınırlarına 3 milyon insan gelecek. Biz bu 3 milyon insan gelirse, bunlar Avrupa’ya gidecek deyince ‘Türkiye tehdit mi ediyor‘ deniyor.”

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Trump: Patriotları da konuştuk

Trump da Erdoğan ile Suriye bağlamında birçok konuyu görüştüklerini ve Patriot konusunun da buna dahil olduğunu belirtti.

Beyaz Saray’da gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Trump, Erdoğan ile Patriot konusunu görüşüp görüşmediklerine ilişkin bir soru üzerine, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile (Suriye bağlamında) birçok görüşme yapıyoruz ve tam olarak sizin atıf yaptığınız konuyu da konuşuyoruz” dedi.

Erdoğan’dan Macron’a: NATO dayanışmasını eylemde de görmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gece geç saatlerde de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Görüşmede, İdlib ve Suriye krizi, sığınmacılar meselesi ve bölgesel konuların ele alındığı açıklandı.

Erdoğan’ın Macron’a ‘İdlib’de Türk askerlerine yönelik saldırının bedelinin Suriye hükümeti tarafına en ağır şekilde ödetildiğini’ söylediği belirtildi. Erdoğan’ın Macron’a ayrıca ‘NATO dayanışmasını sözde değil eylemde de somut biçimde görmek istediklerini belirttiği’ ifade edildi.