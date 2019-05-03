Çavuşoğlu: ABD ile ilişkiler sadece S-400’e bağlı değil, bağlantımız devam edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile ilişkilerin sadece S-400 veya F-35 konusuna bağlı olmadığını söyledi ve “Bir konuda anlaşamadık diye bir ülkeyle diğer konularda bağlantılarımızı kesmek zorunda değiliz” dedi.

Fotoğraf: DHA

Resmi temasları kapsamında Macaristan’da bulunan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar merkezi ile Macaristan Dışişleri Bakanlığı Dışilişkiler Enstütütüsü arasında mutabakat zaptının imza töreni sonrası Ticaret Bakanı Péter Szijjártó ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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Türkiye’nin S-400 satın almasına ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, Türkiye’nin etrafındaki ülkelerde çok ciddi tehditler bulunduğunu belirterek, “Savunma sistemine acil bir şekilde ihtiyacımız var. Biz 10 yıldır, müttefiklerimize, başta ABD olmak üzere, NATO üyelerinden bu sistemi almak istedik ama maalesef bize satamadılar” diye konuştu.

‘Trump da aynı anlayışta’

Türkiye’nin acil ihtiyacını karşılamak için diğer ülkelerle görüştüğünü ve en uygun teklifi Rusya’dan aldığını söyleyen Çavuşoğlu şu değerlendirmeleri yaptı: “S-400 ile ilgili anlaşma sürecini tamamladık. Bu bitmiş bir anlaşmadır. Şimdi ABD’nin bazı iddiaları var, bunun ABD’nin S-400’ün NATO sistemlerine ve F-35’lere tehdit oluşturabileceği yönünde bazı iddiaları var. Bu iddiaları doğru bulmuyoruz. S-400’ler tamamen Türkiye’nin kontrolünde olacak. ABD’ye ve NATO’ya tereddütleri gidermek için ortak bir çalışma grubu kurulması ve uzmanların araştırıp rapor vermesi için teklif sunduk. Başkan Trump da geçmişte Amerika’nın Türkiye’ye patriot bataryalarını satamadığını söylüyor ve bundan dolayı Türkiye’nin S-400 aldığını da kabul ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye gelmek istediğini söyledi, tarihini konuşuyoruz. Türkiye-Amerika ilişkileri sadece S-400 ya da F-35’e bağlı değil. Bunlar tabii ki önemli. Suriye’den Amerikan askerlerinin çekilmesi dahil birçok bölgesel ve ikili konularımız var. Yani bir konuda anlaşamadık diye bir ülkeyle diğer konularda bağlantılarımızı kesmek zorunda değiliz. Trump da bu anlayışta.”