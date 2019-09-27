Çavuşoğlu: ABD ile ‘güvenli bölge’ görüşmeleri tatmin edici değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yürütülen ‘güvenli bölge’ görüşmelerinin ‘tatmin edici olmadığını’, gelişme olmazsa Türkiye’nin tek başına hareket edeceğini söyledi. Türkiye’nin bir milyon Suriyeliyi yerleştirmeyi planladığı ‘güvenli bölge’nin maliyetinin ise 151 milyar lira olacağı bildiriliyor.

Çavuşoğlu, BM’de. Fotoğraf: DHA

Reuters’in haberine göre Çavuşoğlu, New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sonrası soruları yanıtlarken, şunları söyledi: “Şu anki durumdan, memnun değiliz. Bu memnuniyetsizliğimizi Amerikalılara da çok açık şekilde ilettik.”

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Çavuşoğlu, ABD ile bir çözüm bulamadıkları takdirde, “Terör örgütünü kendimiz temizleyeceğiz” dedi.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ise başkent Washington’daki basın toplantısında ‘güvenli bölge’ konusunda mümkün olduğunca çabuk hareket edilmesi gerektiğine işaret ederek şunları söyledi: “Türkiye ile her düzeyde iki ülkenin ortak operasyonunu netleştirdik. Bu operasyonda, bir tarafın güvenliğindeki değişikliğin diğerini etkilemeyeceği konusunda da netlik sağladık. Elbette Türkiye’nin askeri eylem seçeneği de var.”

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusu boyunca oluşturacağı ‘güvenli bölge’ye bir milyon Suriyeliyi yerleştirmeyi planladığı öne sürülüyor. TRT Haber, söz konusu ‘güvenli bölge’nin Türkiye’ye maliyetinin, 151 milyar lira olacağını bildirdi.