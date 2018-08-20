Çavuşoğlu, ABD elçiliğine saldırı için ‘provokasyon’ dedi: Kınıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bugün sabaha karşı 5.30 sıralarında ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açılmıştı. Mermilerden biri güvenlik görevlilerinin bulunduğu cama, iki mermiyse demir kapıya isabet etmişti.

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Kişisel Twitter hesabından saldırıyla ilgili bir açıklama paylaşan Çavuşoğlu, “Ankara Büyükelçiliği’ne yapılan provokatif saldırıyı kınıyoruz. Olayın en kısa sürede aydınlantılıp faillerinin yargı karşısına çıkarılmasının takipçisiyiz” dedi.