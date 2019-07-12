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Yaramazlara biraz batar!

Çavuşoğlu: AB aleyhimize adım atarsa karşılığını veririz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye aleyhine atacağı adımların ‘ters tepeceğini’ söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Reuters, AB’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları nedeniyle bir dizi yaptırım uygulamaya hazırlandığını yazmıştı.

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Böyle bir durum olursa ‘ilave adımlar atılacağını’ belirten Çavuşoğlu, “Sırf dayanışma adına bize yönelik bir adım olursa biz bunun karşılığını da veririz ama Kıbrıs’taki faaliyetlerimizi daha da artırırız bu konuda tereddüt etmeyiz” dedi.

Kıbrıs adasının etrafında Türkiye’nin de hakkı olduğunu savunan dışişleri bakanı, Türkiye’nin bölgedeki çalışmalarına ‘kimsenin karışmaya hakkı olmadığını’ ifade etti.

ABD ile krize sebep olan ve bugün (12 Temmuz) teslimatına başlanan Rus yapımı S-400 füzelerine ilişkin de Çavuşoğlu “Bitmiş bir anlaşma ve süreç” dedi.

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