Çavuşoğlu: 115 ülkeden 70 binden fazla vatandaş ülkeye getirildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Covid-19 salgını kapsamında 115 ülkeden 70 binden fazla vatandaşın Türkiye’ye getirildiğini belirtti.

Çavuşoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bugüne kadar 115 ülkeden 70 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. Biraz önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla konuştuk. Onlar bizden 4 bin civarında vatandaşını götürdü. Aynı şekilde o rakama yakın vatandaşımızı da değişik eyaletlerden ülkemize getirdik. Bu konuda da birbirimize destek oluyoruz.”

Reklam

‘135 ülkenin Türkiye’den tıbbi malzeme talebinde bulunduğunu’ da belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Bu taleplerden bazısı hibe bazısı da satın alma talebi. 81 ülkenin ihtiyaçlarını kısmen de olsa karşıladık şimdi ise “Diğerlerine de nasıl yardımcı olabiliriz” diye bunun üzerine çalışıyoruz.”

‘535 kişi hayatını kaybetti’

Çavuşoğlu, salgın süresince yurt dışında yaşayan 535 vatandaşın yaşamını yitirdiğini de ifade etti.