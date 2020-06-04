‘Çav Bella’ paylaşımı nedeniyle CHP’li Özdemir’e üç yıla kadar hapis istemi

İzmir’de, bazı camilerden yapılan müzik yayına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP eski il başkan yardımcısı Banu Özdemir hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan açılan davada bir yıldan üç yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, ‘yaşanan durumu kınaması mümkünken alay ettiği’ ifade edildi.

Bazı camilerin hoparlörlerinden 20 Mayıs’ta ‘Çav Bella’ şarkısı çalınmıştı. Müftülük, yayının, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde müdahil olanlar tarafından yapıldığını ve inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

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İzmir başsavcılığı, eylemi düzenleyen ve eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. CHP eski il başkan yardımcısı Banu Özdemir 22 Mayıs’ta tutuklanmış 29 Mayıs’ta tahliye edilmişti.

Özdemir’in, 20 Mayıs akşamı, söz konusu paylaşımları yaptığı, 21 Mayıs saat 02.29’da ise, tepkiler üzerine başka bir paylaşım yaptığı belirtilen iddianame İzmir 50’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Özdemir’in halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçunun işlediğinin altının çizildiği iddianamede şu ifadelere yer verildi: “Ramazan ayında ve Ramazan Bayramı arifesinde sosyal medya üzerinden videolara hiç yer vermeksizin yapılan eylemin kınanması mümkün iken şüpheli tarafından alay edilerek paylaşılması, dini hassasiyetler itibariyle toplumun önemli bir kesiminde kamu güvenliği açısından açık veya yakın bir tehlike oluşturabilecek şekilde kin ve nefrete yol açmaya mutaf olduğu, böylelikle şüphelinin üzerine atılı halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçunu işlediği dosya kapsamında anlaşılmaktadır.”

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Özdemir’in yargılanmasına 17 Eylül’de başlanacak.