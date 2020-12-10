‘Çav Bella’ paylaşımı nedeniyle açılan davada beraat

İzmir’de, cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan dava açılan CHP eski il başkan yardımcısı Banu Özdemir beraat etti.

Fotoğraf: DHA

Bazı camilerin hoparlörlerinden 20 Mayıs’ta ‘Çav Bella’ şarkısı çalınmıştı. Müftülük, yayının, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde müdahil olanlar tarafından yapıldığını ve inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

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İzmir başsavcılığı, eylemi düzenleyen ve eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Özdemir, paylaşımları gerekçe gösterilerek 22 Mayıs’ta tutuklanmış 29 Mayıs’ta tahliye edilmişti.

AA’nın haberine göre İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasına tutuksuz yargılanan Özdemir ile avukatları katıldı.

Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve Özdemir’in yakınları da takip etti.

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‘Provokatif yayın yapanlar yargılanmalı’

Özdemir, savunmasında, asıl yargılanması gerekenlerin ‘provokatif haberler yapan’ bazı internet siteleri, ‘bazı trol hesap sahipleri‘ ile cami hoparlöründen müzik yayını yapanlar olduğunu söyledi.

Kuşadası’nda iki yıl önce benzer bir olayın yaşandığını, bu konuda haberler yapıldığını, kendisine ceza verilmesi halinde oradaki olayla ilgili paylaşımda bulunanların da zan altında kalacağını savunan Özdemir, “Bu sürecin asıl mağduru benim. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Sanık avukatları mütalaayı kabul etmediklerini, suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat talebinde bulundu.

Hakimin sanığa son sözünü sorması üzerine Özdemir, “Suçsuzum, ne bir suçum ne de suç işleme kastım var. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Hakim sanığın beraatine karar verdi.