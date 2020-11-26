‘Çav Bella’ davası: CHP’li Özdemir’e mütalaada ‘halkı tahrik’ten ceza istemi

İzmir’de merkezi sistemin frekansına girilip bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaşan eski CHP il başkan yardımcısı Banu Özdemir’in yargılanmasına devam edildi.

Davada mütalaasını açıklayan savcı, Özdemir’in ‘basın yoluyla halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

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Fotoğraf: DHA

İzmir 50’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın bugün ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya Özdemir’in yanı sıra, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile Özdemir’in avukatları katıldı.

Kolluk kuvvetince, Özdemir’in paylaşımının herhangi bir infial yaratıp yaratmadığı ya da kamu barışını bozacak bir olay sebebiyet verip vermediğine dair hazırlanan müzekkere duruşmada okundu.

Müzekkerede, paylaşım nedeniyle taşkınlık meydana gelmediği, kamu barışını bozacak bir olay yaşanmadığı belirtildi. Okunan müzekkerenin ardından savcı mütalaasını verdi.

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Savcı ceza istedi

Savcı mütalaasında, Özdemir’in paylaşımlarının ‘retweet olmaması ve dini değerlere yönelik kutsal yerler olan camilerde ezan yerine yabancı müzik paylaşılması anını sosyal medya üzerinden müzik notası ikonlarıyla pekiştirip dört kez paylaşması, söz konusu paylaşımların kutsal değerlere dönük olması sebebiyle toplum nezdinde önemli ölçüde tepkilere neden olması, sanığın yaptığı paylaşımların kamu barışını bozmaya elverişli olduğu ve kamu güvenliği ile açısından tehlike oluşturduğu için’ Özdemir’in ‘basın yoluyla atılı halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

‘Saygısızlığım olmaz’

Mütalaanın ardından söz alan Özdemir, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebini yineledi. Özdemir şu ifadeleri kullandı: “Geçen celsede istenen müzekkerede, toplumda herhangi bir infial olmadığı belirtilmiştir. Paylaşımın sesli olduğunu belirtmek için koyduğum müzik ikonunun alay olarak algılanmasını kabul etmiyorum. O ikon evrenseldir. Yedi aydır sükunetimi koruyorum. Bu ülkenin kutsal değerlerine ne ben ne de çevremdeki insanların saygısızlığı olamaz.”

Mahkeme heyeti, Özdemir’in avukatlarının açıklanan mütalaaya karşı ek süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Kentte bazı camilerin hoparlörlerinden 20 Mayıs’ta ‘Çav Bella’ (Bella Ciao/Hoşçakal güzelim) şarkısı çalınmıştı. Müftülüğün açıklamasında, yayının merkezi sistemin frekansına korsan şekilde müdahil olanlar tarafından yapıldığını, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.

İzmir başsavcılığı da eylemi düzenleyen ve eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Gözaltına alınan Özdemir, 22 Mayıs’ta tutuklanmış, beş gün sonra tahliye edilmişti. CHP’li siyasetçiye, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı.