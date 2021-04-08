‘Çatladı patladı’ diye sevinenlere duyuruldu: ‘Millet ittifakı’nda ayrışma yok

Emekli amirallerin yayınlandığı ‘Montrö’ bildirisiyle ilgili farklı görüşler sergileyen ‘millet ittifakı’ ortakları CHP ve İYİ Parti’den yetkililer, bunun ayrışmaya yol açmayacağı görüşünde.

Fotoğraf: DHA

104 emekli amiral 3 Nisan’da geceyarısı Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevesi’ne yorulmuş, re’sen soruşturma başlatılmıştı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bildiriyi ‘zevzeklik’ olarak değerlendirmiş, “İktidar bildirinin üstünde tepiniyor” demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bildiriye hükümetten tepki yağması için, “Sahte gündemler tutmaz” diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin yaklaşımı için “Darbe kokan bildiriyi aklama çalışıyor” demişti.

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‘İttifak yapımızda bu var’

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, bildiri konusundaki görüş ayrılığı için “Bizim ittifak yapımızda zaten bu var” diye konuştu.

Paçacı şöyle devam etti: “Ayrı düşünce bir şey kaybetmiş olmuyoruz. Ama cumhur ittifakında ayrı düşünce hükümet düşüyor. Bizim ittifakımızda her siyasi parti kendi politikasını özgürce uygular. Ne onlar bize bir şey dayatır, ne de biz. Birbirimizin görüşüne saygı duyarız. O nedenle bir bildiri üzerinden ‘İttifak çatladı, patladı’ yorumları yapmak doğru değil. İleride seçim işbirliği yapacağız, dersek otururuz, bu işbirliği bize ne kazandırıyor, ne kaybettiriyor, bunun hesabını yaparız ve eğer yararımıza görürsek, ittifak yaparız. Ama her konuda işbirliği yapacak değiliz. Birbirimize iple bağlı değiliz.”

CHP’li Salıcı: Aynı düşünmek zorunda değiliz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise ittifak ortağı iki partinin her konuda aynı düşünmek zorunda olmadığını belirterek, şöyle konuştu: “Biz ittifak partileri olarak her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz. Parlamentoda bizim öne çıkardığımız başka konularda İYİ Parti farklı düşünebiliyor. Bazen yan yana duruyor destek veriyoruz, bazen vermediğimiz durumlar oluyor. Bu bir kriz meselesi değil. Şundan dolayı olmuyor; biz farklı siyasi partileriz ve bu farklılığımızla ittifakın içindeyiz. Türkiye’nin geleceği konusunda iktidarın ülkeyi kötü bir yere götürdüğü konusunda asgari müştereklerde buluştuğumuz konular var ve o konulardaki birlikteliğimiz devam ediyor.”