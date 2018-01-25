Çatışmaya karşı ihtiyat isteyen Trump’a yanıt: Teröre desteği kessin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Suriye’de Türk ile Amerikan güçleri arasında çatışma riskine karşı ihtiyat tavsiye eden ABD Başkanı Donald Trump’a hükümetten yanıt geldi: “Karşı karşıya gelmek istemiyorlarsa teröristlere desteği kesinler.”

Beyaz Saray, Trump-Erdoğan görüşmesiyle ilgili açıklamada, “Trump, Türkiye’nin ihtiyatlı olmasını ve Türk-Amerikan güçleri arasında bir çatışma tehlikesi yaratacak her türlü hareketten kaçınmasını istedi” demişti.

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, A Haber’de konuyla ilgili soruları yanıtlarken şöyle dedi: “Artık sözle vakit geçirme dönemi bitmiştir, icraatın zamanıdır. Bizimle bir dayanışma içine ABD girmek istiyorsa, bunun yolu basit. Silah vermeyi durduracak, verdiği silahları toplayacak ve PYD/YPG teröristlerine ‘Türkiye’ye karşı mücadele etmeyin, bu işi bırakın ve siz Fırat’ın doğusuna çekilin’ diyecek. ABD yönetimi Türkiye ile karşı karşıya gelmeyi istemiyorsa ki istemiyor, biz de istemiyoruz Türkiye olarak, bunun yolu belli teröristlere verilen desteklerin kesilmesidir.”