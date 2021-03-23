Çatıdan ip sarkıtarak eve girdi: Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü

Denizli’de Erkan Sivrikaya (52), binanın çatısından sarkıttığı iple beşinci kata inerek girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşi Meral Sivrikaya’yı (50) öldürdü.

Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org

İstanbul Sözleşmesi’nin maddelerinin tam olarak uygulanması için kadın hakları aktivistlerinin mücadelesinin sürdüğü bir dönemde, bir gecede cumhurbaşkanı kararıyla sözleşmenin feshedilmesinin ardından bir kadın cinayeti daha işlendi.

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Olay dün gece yarısı Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi’nde altı katlı bir apartmanda yaşandı.

Eşiyle boşanma aşamasında olan Meral Sivrikaya, iki hafta önce kızı Özlem Y.’nin yanında kalmaya başladı. Erkan Sivrikaya, iddiaya göre eşiyle ‘barışmak için‘ kızının yaşadığı apartmana gitti.

Erkan Sivrikaya, kapının açılmaması üzerine elinde iple apartmanın çatısına çıktı. İpi kullanarak çatıdan önce altıncı kattaki dairenin balkonuna daha sonra da kızının yaşadığı beşinci kata sarkarak inen Erkan Sivrikaya, eve girip eşiyle tartışmaya başladı ve bu sırada yanında getirdiği bıçakla iki çocuğunun annesi Meral Sivrikaya’yı balkonda vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

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Sivrikaya’nın çığlıkları üzerine kızı ve eşi yardıma koştu.

Erkan Sivrikaya, elinde bıçakla apartmandan kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanıp darp edildi. Cinayet şüphelisi daha sonra olay yerine gelen polise teslim edildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Erkan Sivrikaya’yı gözaltına aldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesi alan Meral Sivrikaya ise sağlık ekibinin müdahalesine rağmen balkonda hayatını kaybetti.