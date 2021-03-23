Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çatıdan ip sarkıtarak eve girdi: Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü

Denizli’de Erkan Sivrikaya (52), binanın çatısından sarkıttığı iple beşinci kata inerek girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşi Meral Sivrikaya’yı (50) öldürdü.

Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org

İstanbul Sözleşmesi’nin maddelerinin tam olarak uygulanması için kadın hakları aktivistlerinin mücadelesinin sürdüğü bir dönemde, bir gecede cumhurbaşkanı kararıyla sözleşmenin feshedilmesinin ardından bir kadın cinayeti daha işlendi.

Reklam

Olay dün gece yarısı Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi’nde altı katlı bir apartmanda yaşandı.

Eşiyle boşanma aşamasında olan Meral Sivrikaya, iki hafta önce kızı Özlem Y.’nin yanında kalmaya başladı. Erkan Sivrikaya, iddiaya göre eşiyle ‘barışmak için‘ kızının yaşadığı apartmana gitti.

Erkan Sivrikaya, kapının açılmaması üzerine elinde iple apartmanın çatısına çıktı. İpi kullanarak çatıdan önce altıncı kattaki dairenin balkonuna daha sonra da kızının yaşadığı beşinci kata sarkarak inen Erkan Sivrikaya, eve girip eşiyle tartışmaya başladı ve bu sırada yanında getirdiği bıçakla iki çocuğunun annesi Meral Sivrikaya’yı balkonda vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

Reklam

Sivrikaya’nın çığlıkları üzerine kızı ve eşi yardıma koştu.

Erkan Sivrikaya, elinde bıçakla apartmandan kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanıp darp edildi. Cinayet şüphelisi daha sonra olay yerine gelen polise teslim edildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Erkan Sivrikaya’yı gözaltına aldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesi alan Meral Sivrikaya ise sağlık ekibinin müdahalesine rağmen balkonda hayatını kaybetti.

Sözleşmenin adında İstanbul var, ama artık altında Türkiye’nin imzası yok

SON HABERLER

Reuters analizi: Ekonomi yönetiminin ilk mesajları tatmin edici bulunmadı

Zor ve yeni kazanılmaya başlayan kredibilitenin Merkez Bankası’nda (MB) başkan değişiminin ardından yerini soru işaretlerine bırakmasıyla TL dolar karışısında çift haneye yakın tarihi bir değer kaybına uğrarken ekonomi yönetiminin piyasayı rahatlatmaya dönük ilk mesajları da yatırımcıyı tatmin etmedi.

İmamoğlu kolları sıvadı: Gezi Parkı için davamızı başlatıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Parkı’nın Sultan Bayezid Vakfı’na devredilmesine ilişkin, “Hızlıca yasanın ışık tuttuğu şekilde, tekrar İstanbul halkı lehine bir karar çıkacağını umut ediyorum, davamızı başlatıyorum” dedi.

Prof. Akdeniz: Sosyal medya şirketleri ticari kaygılarla sisteme boyun eğecek

Siber haklar aktivisti ve bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, sosyal medya şirketlerinin Türkiye’deki ilgili kanunlar karşısındaki halini yorumladı: “Yargının bağımsız ve adil yargılamanın olmadığı bir ortamda ‘Biz elimizden geleni yapıyoruz’ açıklamalarıyla ve ticari kaygılarla bu sisteme boyun eğecekler. Şimdilik sadece bu durumun farkında değiller veya kullanıcıları aptal yerine koyuyorlar.”